Selvaggia Roma stronca Pierpaolo e Giulio Pretelli: “Oltre a prendere subito il verificato e stare dalla D’Urso sa fare altro?” (VIDEO)

L’intervista del fratello di Pierpaolo

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda lunedì sera, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto vedere a Pierpaolo Pretelli alcuni stralci di intervista che il fratello minore Giulio ha rilasciato recentemente al portale FanPage. Il ragazzo, che si è fidanzato con una bellissima influencer, ha fatto capire chiaramente che avrebbe preferito come cognata Elisabetta Gregoraci piuttosto che Giulia Salemi.

“Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori”, ha dichiarato il giovane. Frasi che hanno scatenato l’ironia di Selvaggia Roma che ha lanciato una shade.

Le dichiarazioni di Giulio Pretelli

Ma non è finita qui. Giulio Pretelli nell’intervista per FanPage ha detto anche che sua madre ha più simpatia per Elisabetta Gregoraci. Alla domanda chi preferisce tra la soubrette calabrese e Giulia Salemi, il 20enne lucano ha detto che lui è felice se il fratello Pierpaolo è felice, ma ovviamente ha desiderato e sognato una relazione con l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano”, ha concluso il frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso. (Continua dopo il video)

Giulia e Pierpaolo fanno discutere molto all'esterno della Casa… e non è solo una questione di Fan, qui si parla di famiglia. #GFVIP pic.twitter.com/ZccdW9KMTX — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

La frecciata velenosa di Selvaggia Roma ai Pretelli

Selvaggia Roma, durante una pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip 5, su Instagram ha condiviso un suo sfogo contro tutta la famiglia Pretelli. Soprattutto su Giulio, il fratello minore di Pierpaolo. Infatti, quest’ultimo non tenendo conto delle raccomandazioni del consanguineo sta andando a ogni settimana nei salotti di Barbara D’Urso e rilascia interviste a chiunque.

“Ragazzi una cosa veloce, siamo in pubblicità. Pierpaolo caccia le parole! Carattere zero. E’ ovvio che preferivano Elisabetta [i suoi genitori e suo fratello, ndr], tuo fratello oltre a prendere subito il verificato (su Instagram) e stare fisso da Barbara, vuole fare anche un programmino… Devo dire altro?”, ha scritto l’ex gieffina. Ecco la Storia in questione: