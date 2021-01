Pietro Delle Piane deciso a riconquistare Antonella Elia: la dedica (trash) in tv

L’attore non si arrende e prova in tutti i modi a riconquistare la sua ex fidanzata. Ecco le parole che le ha dedicato da Pomeriggio Cinque.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è davvero finita?

Abbiamo avuto modo di conoscere la relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane l’anno scorso quando lei era una concorrente del Grande Fratello Vip e lui è stato travolto dal gossip. Infatti, è stato fotografato mentre era a pranzo con la sua ex e questo ha messo in crisi il loro rapporto. Terminato il reality Antonella ha deciso di dargli un’altra possibilità e per consolidare il loro amore hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

In quell’occasione Pietro si è risentito nei confronti di Antonella che ha parlato del suo ex fidanzato e ha iniziato a parlare molto male di lei. L’ha ferita ed umiliata con frasi davvero molto pesanti, riportando confidenze intime e andando a colpirla proprio nei suoi punti deboli. Infatti, alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo, ma lui ha fatto di tutto per riconquistarla. Lei, ancora innamorata, ha deciso di provare ma la cosa non è andata bene.

Durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip, dove ora lei è opinionista, Antonella ha dichiarato di essere tornata single. In un’intervista successiva a Verissimo ha detto che amerà sempre Pietro ma non possono stare insieme. Lui, però, continua imperterrito a corteggiarla e a provare a tornare insieme a lei. L’ultimo gesto è stato in diretta a Pomeriggio Cinque.

La dedica super trash

Lunedì pomeriggio Barbara D’Urso ha ospitato Pietro Delle Piane a Pomeriggio Cinque dove, ovviamente, si è parlato di Grande Fratello Vip. I presenti e la conduttrice stessa hanno chiesto all’attore se nel suo cuore ci fosse ancora Antonella. Tutti hanno risposto di sì, ma lui ha voluto fare una dedica molto particolare alla sua ex fidanzata.

Pietro ha chiesto un secondo per dedicare alcuni versi di Jim Morrison. Eccoli: “Smetterò di amarla soltanto quando un pittore sordo dipingerà sulla tela il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello che non è mai esistito“. Viste le circostanze in cui è stata usata questa frase, i presenti hanno iniziato a ridere e a scherzare dicendo: “Ecco, dopo questa scordatela”. Sui social si parla invece di episodio super trash. Voi che cosa ne pensate?