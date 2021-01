GF Vip, Pierpaolo e Giulia prendono una decisione dopo la puntata: “Non lo faremo più…” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip ha spinto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a prendere delle decisioni molto importanti sul loro rapporto. Nello specifico, i due ragazzi hanno annunciato che d’ora in avanti cominceranno a comportarsi in modo completamente differente.

I messaggi che sono arrivarti al pubblico, infatti, non sono affatto piaciuti ai due protagonisti, pertanto, pare che la situazione adesso cambierà radicalmente. A far cambiare direzione ai coinquilini sembra sia stata una clip in particolare elaborata dalla produzione del reality show.

Le riflessioni di Giulia e Pierpaolo dopo il GF Vip

Una volta terminata la diretta del GF Vip, Giulia e Pierpaolo si sono confrontati. I due si sono riuniti in giardino per chiacchierare di quanto accaduto ed entrambi sono sembrati alquanto propensi a intraprendere una nuova linea di comportamento. Durante la diretta, infatti, la coppia ha preso visione di alcuni filmati che li riguardano e che immortalano la loro relazione. I due sono apparsi molto vicini e parecchio intimi, cosa che non è stata molto gradita dai diretti interessati.

Vivere certi momenti in modo diretto non è la stessa cosa di guardarli dall’esterno. Proprio in virtù di questo, i ragazzi si sono resi conto del fatto che dall’esterno la situazione può sembrare parecchio differente. Nello specifico, ad indispettire Pierpaolo è stata una clip in particolare in cui i piccioncini si sono scambiati effusioni sotto le coperte. Essendo nascosti dal piumone, infatti, la telecamera non è riuscita ad immortalare cosa stessero facendo realmente, pertanto, da casa è sembrato tutto molto enfatizzato.

La decisione della coppia

In virtù di questa situazione, dunque, Giulia e Pierpaolo hanno preso la decisione di smettere di dormire insieme al GF Vip. Fino a quando si tratta di baci alla luce del giorno ed effusioni romantiche, va bene, ma rischiare di lasciar trapelare messaggi differenti, invece, non è cosa gradita. Pretelli, inoltre, ci ha anche tenuto a precisare che, una volta usciti dalla casa, dormire insieme sarà la prima cosa che ha voglia di fare con la Salemi.

Lei, dal canto suo, è sembrata perfettamente in linea con il pensiero del suo interlocutore. Anche a lei ha dato molto fastidio vedersi in certe situazioni, pertanto, d’ora in poi la musica sarà completamente diversa. A spingere l’ex velino verso questa decisione potrebbe essere stati anche i commenti della sua famiglia, la quale è molto indignata per come si sta comportando il giovane. (Clicca qui per il video)