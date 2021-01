Uomini e Donne, Simone abbandona il programma e attacca Gianni Sperti: il messaggio sui social

Simone Bolognesi ha deciso di lasciare il trono over e ha spiegato le motivazioni in un messaggio su Instagram. Non sono mancati gli attacchi a chi l’ha sempre criticato.

Uomini e Donne: Simone abbandona il programma

In questa nuova edizione di Uomini e Donne il trono classico e il trono over sono stati uniti e le dinamiche sono cambiate. Abbiamo conosciuto anche volti nuovi e ogni settimana intervengono, nel trono over naturalmente, cavalieri e dame diversi. All’inizio della stagione il pubblico è rimasto sorpreso dalla presenza di Simone Bolognesi, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Lui aveva già partecipato al programma in passato, in questa nuova esperienza all’inizio si è fatto notare per le opinioni che dava sulle altre storie, poi è andato al centro dello studio diverse volte per alcune frequentazioni anche se brevi. Da un po’ non si parla più di lui e, infatti, Simone ha deciso di pubblicare un messaggio su Instagram in cui ha spiegato che ha lasciato il programma. Ma non solo, ha avuto qualche tono polemico, soprattutto nei confronti di Gianni Sperti.

Simone lascia il programma: l’attacco a Gianni Sperti

Simone poche ore fa ha scritto un post sul suo profilo Instagram dicendo di aver combattuto molto in quel contesto. A volte è riuscito a “strapparsi un sorriso” ma dal primo giorno non è stato facile. “Io non ho mai smesso di essere come sono“, ha assicurato l’ex cavaliere del trono over ma adesso questo cerchio che si era aperto dieci anni fa si è chiuso definitivamente. Non è mancato il tono polemico: “Non sto qui a raccontare il perchè e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso stanno benissimo chiuse“. (Continua dopo la foto)

Tuttavia, ha voluto anche ringraziare le persone della redazione che gli sono state vicine nei momenti più difficili ed è stato molto contento di aver trovato amici veri nel programma. Poco dopo il post, però, Simone ha scritto un commento e non ha potuto non parlare di Gianni Sperti, il quale l’ha sempre attaccato pesantemente in studio.

“Penso che se avesse potuto mi avrebbe attaccato anche sul colore dei laccetti delle scarpe, ma non conta cosa dicono ma chi lo dice“, ha detto dell’opinionista. Anzi, lui definisce Gianni Sperti più un “disfattista” che non dà opinioni, ma dice cose a caso sempre di parte. Voi che cosa ne pensate?