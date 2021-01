Uomini e Donne: Valentina Autiero torna nel programma? La sua risposta

Valentina è pronta a tornare nel programma dopo la delusione con Germano? Ecco che cosa ha detto lei sui social.

Uomini e Donne: Valentina è pronta a tornare?

Valentina Autiero è stata una grande protagonista del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi la interpellava spesso per sentire le sue opinioni e ha vissuto delle storie che non hanno mai avuto il lieto fine da lei tanto sperato. Qualche mese fa ha conosciuto nel programma Germano e sembrava che le cose tra di loro andassero bene tanto da trascorrere weekend insieme come una coppia.

Aurora Tropea ha fatto nascere una polemica: perchè Valentina vive questa storia con la certezza dei sentimenti e non viene incitata a lasciare il programma come viene fatto ogni volta con lei? Valentina ha spiegato come stavano le cose tra di loro e avrebbe voluto vivere la sua storia al di fuori, sempre con calma, con i passi giusti. Alla fine le discussioni hanno portato alla decisione di Valentina e Germano di uscire da Uomini e Donne anche se lui non lo avrebbe fatto ancora.

La loro storia, però, fuori dallo studio non è andata avanti. Valentina ha raccontato che lui non ha voluto incontrarla, era distante e continuava a parlare di fisicità. Per questo hanno litigato e hanno deciso di interrompere la relazione. Maria De Filippi ha invitato Germano a lasciare il programma dal momento che nessuna dama era interessata a conoscerlo, mentre ha detto a Valentina di prendersi del tempo. La dama sarà pronta a tornare?

Valentina torna? La sua risposta

La conduttrice ha detto a Valentina che lei la vorrebbe nel programma perchè si è sempre dimostrata corretta e in cerca dell’amore ma evidentemente le serviva del tempo per superare quella delusione. Così da molte settimane Valentina non è più in trasmissione ma i suoi fan continuano a sostenerla sui social e a chiederle quando tornerà.

Un utente su Instagram le ha rivolto proprio la domanda diretta: “Ma non tornerai a Uomini e Donne? Si sente la tua assenza“. Valentina, però, non ha voluto rispondere scrivendo solamente: “Intanto puoi trovarmi qui“. Ma quell'”intanto” sta a significare che tra poco tornerà? Poteva anche scegliere di non pubblicare la domanda e invece l’ha fatto. Questo per molti vuol dire che presto la rivedremo.