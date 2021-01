Andrea Cerioli, due anni d’amore con Arianna: la dolce dedica sui social

Sono già passati due anni da quando Andrea ha scelto Arianna a Uomini e Donne. Ecco la sua dedica d’amore sui social per la fidanzata.

Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione festeggiano il secondo anniversario

Abbiamo conosciuto Andrea Cerioli al Grande Fratello tanti anni fa per poi ritrovarlo a Uomini e Donne appena era venuta a mancare la mamma. Nel suo percorso in studio non ha scelto nessuno ma poi ha comunque iniziato una relazione con una delle sue corteggiatrici: Valentina Rapisarda. Dopo quasi tre anni la storia non è andata bene e lui è tornato in tv come tentatore a Temptation Island Vip.

Dopo un avvicinamento con Alessandra Sgolastra, ex fidanzata di Andrea Zenga, Andrea ha accettato la proposta della redazione di sedersi nuovamente sul trono. Questa volta ha scelto molto prima del previsto perchè non vedeva l’ora di iniziare una storia con Arianna Cirrincione. La coppia convive ed è più affiatata che mai. Oggi è proprio il giorno del loro secondo anniversario. Sono passati già due anni dal giorno della scelta e ci sono già progetti importanti per il futuro.

Andrea Cerioli: la dolce dedica sui social

Qualche ora fa in occasione del secondo anniversario Andrea Cerioli ha voluto fare una dolcissima dedica alla sua fidanzata. Come potete vedere anche nel post qui sotto, l’ex tronista ha pubblicato un collage di foto di coppia con la sua Arianna e poi le ha scritto qualche parola.

“Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno“, ha scritto l’ex tronista appena prima di ammettere di quanto sia felice di quello che sono diventati insieme dopo due anni. Andrea le ha detto di amarla tantissimo e di avere “quasi” tutto quello che vuole. “Quasi” perchè per lui manca ancora qualcosa e quel qualcosa è ovviamente un bambino. “Non vedo l’ora che arrivi“, ha scritto Andrea ed è stato subito un fiume di commenti. (Continua dopo la foto)

Arianna è già incinta? Stanno provando ad avere un bambino? In ogni caso la loro storia sta andando avanti costruendo le basi per un futuro insieme e per una famiglia. Ovviamente anche Arianna ha scritto delle bellissime parole per Andrea sui social con l’ironia e l’imbarazzo che la contraddistingue. Che cosa ne pensate di questa coppia?