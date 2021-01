Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 gennaio 2021: Agnese e Giuseppe spiazzano Armando

Le anticipazioni della puntata di giovedì 14 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che la situazione diventerà sempre più complicata tra Gabriella e Salvatore. Quest’ultimo andrà contro le opinioni di tutti i suoi amici e continuerà a corteggiare spudoratamente la donna che ama.

Agnese e Giuseppe, invece, torneranno a Milano e lasceranno Armando senza parole. Quest’ultimo, infatti, comprenderà che d’ora in avanti nulla sarà come prima. Luciano, invece, si preoccuperà per Clelia e la convincerà del fatto che deve farsi visitare da un medico.

Anticipazioni 14 gennaio: Salvatore prende una decisione

La puntata del 14 gennaio del Paradiso delle signore comincerà con Gabriella che proverà in tutti i modi a convincere Salvatore a tornare sui suoi passi e a dimenticarla. Lei, ormai, è promessa sposa a Cosimo, pertanto, ritiene inopportuno questo avvicinamento al giovane Amato. Allo stesso tempo, però, neppure la fanciulla riuscirà ad ignorare quello che sta tornando a provare per il suo ex. Per tale ragione, la situazione diventerà sempre più complessa.

Gli amici di Salvatore, dal canto loro, proveranno a dissuaderlo, ma lui proseguirà dritto per la sua strada. Il ragazzo non ha intenzione di rinunciare a Gabriella, per tale ragione si confiderà con Laura in merito ai suoi sentimenti. La giovane, ovviamente, rimarrà molto provata in quanto è segretamente invaghita del suo interlocutore, tuttavia, lui non si accorgerà di nulla.

Agnese e Giuseppe tornano al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Luciano sarà molto in pensiero per Clelia. L’uomo, infatti, esorterà la sua compagna a farsi controllare per capire da cosa sia stato generato quel malore improvviso. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 14 gennaio, vedremo che Irene lascerà il magazzino. La Venere non può continuare a dormire di nascosto all’interno dello shopping center. Rocco, dal canto suo, si offrirà volontario per trovarle una sistemazione in cui alloggiare.

In casa Amato, intanto, ci saranno delle novità. Agnese e Giuseppe faranno ritorno dal loro viaggio in Sicilia. Il loro rientro, però, lascerà Armando molto turbato. Il capo magazziniere non aveva sbagliato a credere che dopo questo allontanamento dei due da Milano le cose non sarebbero state mai più le stesse. Marcello, invece, proverà a parlare con Salvatore nella speranza di dissuaderlo dalle sue intenzioni di sabotare il matrimonio tra Gabriella e Cosimo. Riuscirà nel suo intento?