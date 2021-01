Taylor Mega vede Elisabetta Gregoraci al GF Vip e sbotta: “Com’è possibile? Ditemelo, sono confusa” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci entra di nuovo nella casa del GF Vip 5

Lo scorso lunedì, quando nella casa più spiata d’Italia c’è stata la lite tra Samantha ed Antonella , Elisabetta Gregoraci non era presente nella prima puntata del Grande Fratello Vip 5 del 2021. Era stata lei stessa ad annunciarlo giorni prima sui suoi canali social dicendo che avrebbe raggiunto il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore a Dubai.

La settimana seguente, durante la diretta su Canale 5 il conduttore Alfonso Signorini ha mandato la soubrette calabrese nel Cucurio per un confronto con il suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E nell’annunciare l’ingresso della 40enne nella casa di Cinecittà, la stessa ha ricordato la sua breve vacanza negli Emirati Arabi. La donna però, si è affrettata a chiarire: “Sì, sono stata solo 4 giorni però“.

Taylor Mega si lamenta su Instagram

E mentre su Canale 5 andavano in onda il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Taylor Mega ha realizzato delle Stories sul suo account Instagram. Contenuti che per molti utenti sembrano essere delle frecciatine velenose nei confronti della soubrette calabrese.

“Ma io mi chiedo una cosa. Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Quindi com’è possibile che alcune persone invece vadano in tv e a quel paese la quarantena? Vabbè. Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se niente fosse? No, chiedo perché sono confusa”, ha scritto la nota influencer sul social network. (Continua dopo il post)

Le precedenti frecciate di Taylor Mega ad Elisabetta Gregoraci

C’è da dire però, che non è la prima volta che Taylor Mega attacca pubblicamente Elisabetta Gregoraci. Ad esempio, lo scorso novembre a Live Non è la D’Urso la bella influecer ha reso noto un clamoroso aneddoto: “Io non sapevo chi fosse, eravamo in un hotel e lei mi ha urlato contro“. Dopo quest’ultima frecciata velenosa, arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere nelle prossime ore.