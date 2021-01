GF Vip, scoppiato l’amore tra Filippo Nardi e Guenda Goria? La ‘bomba’ a Mattino 5 (VIDEO)

Scoop a Mattino 5 di Federica Panicucci

Nella seconda parte di Mattino 5, mentre si parlava della puntata del lunedì del Grande Fratello Vip 5 è stata sganciata una bomba di gossip. La sera precedente, nella casa di Cinecittà ci sono stati diversi confronti, ma anche colpi di scena e, soprattutto, ha visto l’uscita di Mario Ermito.

Inoltre, il conduttore Alfonso Signoirini ha rispedito Elisabetta Gregoraci in Cucurio per avere un confronto prima col suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli e subito dopo con Giulia Salemi. Nel contenitore mattutino di Videonews, uno degli ospiti di Federica Panicucci ha lanciato uno scoop che riguarda due ex concorrenti del reality show di Canale 5. In pratica, due ex gieffini avrebbero in corso un flirt da diverso tempo.

La bomba mediatica di Andrea Franco Alajmo

Il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ospite nella puntata di Mattino 5 in onda martedì 12 gennaio 2021, avrebbe dichiarato: “C’è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda!”. (Continua dopo il video)

Amori, veleni e liti nella casa del #GFVIP: è stata una serata ad alta tensione per gli inquilini e noi siamo pronti a ripercorrerla. Ma prima… una chicca di gossip! Di chi stiamo parlando?!#Mattino5 pic.twitter.com/eNBnzLoMIz — Mattino5 (@mattino5) January 12, 2021

Filippo Nardi e Guenda Goria hanno un flirt segreto? Lo scoop

A quel punto, tutti gli ospiti presenti nello studio di Mattino 5 sono rimasti spiazzati iniziando a fare delle ipotesi e supposizioni. Fra le più accreditate, quella che vedrebbe una relazione sentimentale tra Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, e Filippo Nardi. Ricordiamo che quest’ultimo di recente è stato rimproverato da Barbara D’Urso a Domenica Live per la sua squalifica dal Grande Fratello Vip 5 proprio per le parole forti e i commenti vergognosi nei confronti dell’ex di Amedeo.

Affermazione per le quali la stessa ragazza si era detta indignata. Ora invece, secondo le dichiarazioni del paparazzo Andrea Franco Alajmo, sarebbero forse loro due a formare una coppia. Arriveranno le smentite oppure le conferme da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere.