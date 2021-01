Oroscopo 13 gennaio 2021: Leone verso una decisione, passi importanti per Pesci

L’Oroscopo del 13 gennaio 2021 esorta i Leone a prendere delle decisioni, specie dal punto di vista professionale. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, avranno la possibilità di consolidare alcuni rapporti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo sarete pervasi dal bisogno di tranquillità. Sia in campo sentimentale, sia professionale, avete voglia di leggerezza e di prendere la vita in modo un po’ più spensierato. Tutte le persone che non vi consentono di vivere in questo modo potrebbero essere allontanate da voi.

Toro. I nati sotto questo segno faranno una certa fatica a portare a termine i progetti iniziati. Ci sarà una certa tendenza a trascurare alcuni dettagli, pertanto, prestate molta attenzione alle decisioni che prenderete nei prossimi giorni, specie per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Gemelli. L’Oroscopo del 13 gennaio vi annuncia che l’amore è favorito. A partire da oggi, infatti, alcune questioni in sospeso potrebbero essere risolte. In campo lavorativo, invece, siete troppo distratti. Cercate di concentrarvi su di una cosa per volta, altrimenti c’è il rischio di mandare tutto all’aria.

Cancro. Attualmente dovete concentrarvi di più sui vostri obiettivi. Non lasciatevi tediare e distrarre dalle questioni futili, in quanto contribuirebbero solo a generare caos nella vostra vita. L’anno appena trascorso è riuscito sicuramente a modificare la vostra scala di priorità e non dimenticate quanto avete appreso.

Leone. Chi ha un piede in due scarpe dovrebbe prendere una decisione, altrimenti c’è il rischio di perdere tutto. Cercate di fare maggiore chiarezza tra i vostri sentimenti e non illudete le persone che vi vogliono bene. Sul lavoro, invece, è necessario mantenere la calma.

Vergine. Momento di rinascita dal punto di vista professionale. In questo periodo vi sentite motivati e propensi a cimentarvi in nuovi progetti. Cercate, però, di non trascurare la vita sentimentale. Potreste essere trasportati dall’impeto del successo e costretti a dover fare delle rinunce sotto altri punti di vista.

Previsioni 13 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le relazioni poco stabili potrebbero subire una battuta d’arresto. Quelle che, invece, sono consolidate da tempo necessitano di un pizzico di novità. In campo lavorativo, invece, avete bisogno di certezze. Ebbene, molto presto potrebbero esserci delle novità in tal senso.

Scorpione. L’Oroscopo del 13 gennaio vi anticipa che questi saranno mesi molto intriganti dal punto di vista lavorativo. Potrebbero esserci delle nuove collaborazioni in vista. In campo sentimentale, invece, è il momento di risolvere le questioni in sospeso in quanto avete le stelle in favore.

Sagittario. Periodo fervido di cambiamenti e novità dal punto di vista sentimentale. In questo momento sono favoriti i single, che hanno chiuso definitivamente delle situazioni pregresse. Nel lavoro, invece, ricordate: “Ogni impedimento è giovamento”. Se qualcosa non è andato come doveva esiste un motivo.

Capricorno. Questo è un periodo molto particolare per voi in quanto potreste manifestare una certa paura nel provare determinate emozioni. Tale situazione potrebbe spingervi a precludervi alcune possibilità. Non lasciate che la paura vi blocchi. In campo professionale, invece, è il momento di rimettersi in gioco.

Acquario. In questo periodo avrete la mente molto aperta, pertanto, se siete single è il momento opportuno di cimentarvi in nuove conoscenze. Anche in campo professionale siete pronti ad affrontare alcuni cambiamenti che potrebbero presentarsi sul vostro cammino. Cavalcate l’onda del successo senza remore.

Pesci. Finalmente è giunto il momento di fare progetti importanti dal punto di vista sentimentale. Le relazioni potrebbero subire un upgrade e trasformarsi in qualcosa di più serio. In campo professionale, invece, c’è un periodo di stabilità. Approfittatene e non fate troppe domande.