Ida Platano in un laboratorio di analisi: “Avevo dei valori sballati” ecco che succede (FOTO)

Ida Platano, che in questi giorni è tornata al centro dell’attenzione per l’acceso confronto avuto con Riccardo a Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i fan per aver pubblicato delle foto da un laboratorio di analisi. La donna ha inquadrato una sala d’attesa e i suoi fan si sono immediatamente preoccupati.

Dopo i numerosi messaggi ricevuti, quindi, la Platano ha sentito il bisogno di fare chiarezza e di raccontare esattamente cosa le sia accaduto. Scopriamo insieme cosa ci faceva la dama in quel centro.

Perché Ida era in un laboratorio di analisi

In queste ore, Ida Platano ha pubblicato delle Instagram Stories girante all’interno di un laboratorio di analisi. I fan si sono immediatamente allarmati e la donna ha deciso di dare loro una spiegazione. Approfittando di un momento libero, infatti, la protagonista ha detto che dieci giorni fa si è sottoposta a dei controlli del sangue di routine e le sono usciti dei valori un po’ sballati. Per tale ragione, a distanza di un po’ di tempo ha deciso di fare degli ulteriori controlli per appurare la situazione.

La dama, infatti, ha mostrato anche il braccio con il cerotto attaccato dopo il prelievo ematico effettuato. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dalla diretta interessata, pare che questi valori siano legati alla sua forte anemia. Si tratta di un problema di cui la Platano soffre da moltissimi anni, ma che in certi periodo si fa sentire un po’ di più. Proprio in virtù di questo, ci ha tenuto a lanciare un messaggio importante per tutti i fan. (Continua dopo le foto)

Il messaggio della Platano

Ida, infatti, ha rimarcato quanto sia importante la prevenzione. Pertanto, tutti dovrebbero sottoporsi a dei controlli periodici per monitorare il proprio stato di salute. In ogni caso, oltre che motivare la sua presenza in laboratorio, Ida Platano ha anche commentato le puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda in questi giorni. In particolar modo, la dama ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata e le hanno mandato messaggi di conforto.

In molti, infatti, sul web si sono schierati dalla sua parte, in quanto è apparso palese a tutti che, in cuor suo, forse prova ancora qualcosa per Riccardo. Stando a quanto accaduto in studio, però, pare che tra i due non ci sia più assolutamente nulla da fare. Specie Guarnieri è sembrato irremovibile sulla sua decisione di voltare pagina e andare avanti.