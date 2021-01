Uomini e Donne spoiler oggi: Maurizio delude Gemma, un annuncio inaspettato

Gli spoiler della puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, di Uomini e Donne, rivelano che in studio si tornerà a parlare di Gemma e Maurizio. Tra i due le cose sembravano procedere a gonfie vele ma, a quanto pare, ci sono state delle complicazioni.

La registrazione in questione è stata effettuata poco dopo le feste di Natalie, precisamente il 29 dicembre, per tale motivo, i due racconteranno come hanno trascorso le festività. Ebbene, a quanto pare, il cavaliere si è comportato in modo insolito.

Spoiler oggi: Gemma e Maurizio in crisi

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà parecchio movimentata secondo gli spoiler de Il Vicolo della news. Le talpine che hanno preso parte alla registrazione in questione, infatti, hanno anticipato che in studio si respirerà un clima parecchio teso. Ad aprire la puntata sarà Gemma Galgani, la quale racconterà come ha trascorso queste festività. La donna ammetterà di essere un po’ rammaricata, in quanto si aspettava qualcosa di più da Maurizio.

Il cavaliere, infatti, contrariamente alle aspettative della dama, è quasi sparito durante i giorni di festa. I due hanno trascorso sia il 25 sia il 26 lontani. In particolare, nella giornata di Santo Stefano, la Galgani racconterà di essere stata liquidata pesantemente dal suo spasimante. Maurizio, infatti, è sparito per l’intera giornata e si è fatto vivo con la donna solo all’indomani.

Grande annuncio a Uomini e Donne

Dinanzi queste parole, Tina Cipollari ipotizzerà che l’uomo abbia un’amante. Dopo poco, in studio entrerà anche il cavaliere, il quale paleserà la sua versione dei fatti. Gli spoiler di oggi di Uomini e Donne rivelano il protagonista smentirà le accuse dell’opinionista. Ad ogni modo, la Cipollari insisterà dicendo che, allora, la coppia deve assolutamente rifarsi per la serata di Capodanno trascorrendo questo evento in reciproca compagnia.

Gemma, però, interromperà immediatamente il teatrino in quanto si rifiuterà di prendere nuovamente lei l’iniziativa. la torinese, quindi, ammetterà di non essere più disposta a fare passi nei confronti dell’uomo, ma stavolta aspetterà che sia lui a dimostrarle il suo interesse. Chiusa la parentesi Gemma e Maurizio, Maria farà entrare in studio una ex coppia del programma, ovvero, Jara e Nicola. I due saranno lieti di fare un grande annuncio ai presenti: sono in attesa del secondo figlio.