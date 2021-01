Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 13 gennaio: Gemma e Maurizio in crisi, Tina parla di un’amante

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne procede spedita nel pomeriggio di Canale 5. Lo storico dating show, arrivato alla 24esima edizione e condotto da Maria De Filippi è tornato da qualche giorno in onda dopo la lunga pausa natalizia. Nel frattempo, c’è da sottolineare che sul web girano delle news sul futuro del programma.

Nello specifico, la conduttrice pavese sia propensa a fare una versione serale con i vip. Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo lo sceneggiato Una Vita, di vedersi un altro episodio, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: prima crisi tra Gemma Galgani e Maurizio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Gemma Galgani. La dama piemontese annuncerà di non aver passato il Santo Natale con Maurizio. Inoltre, comunicherà di averlo sentito pochissimo pure al telefono. Stando al suo racconto, il giorno di Santo Stefano ad un tratto il cavaliere avrebbe chiuso il telefono e si sarebbe rifatto vivo solo il giorno dopo.

Quindi, in puntata interverrà Tina Cipollari che avanzerà il sospetto che il cavaliere abbia un’amante. A tale accusa, il diretto interessato negherà categoricamente. Non contenta, PA collega di Gianni Sperti lo provocherà dicendogli che allora per il primo dell’anno dovrà obbligatoriamente passarlo con la 70enne torinese. Inoltre vorrà sapere sin da subito dove, come e quando.

La Galgani non prende iniziativa, Jara e Nicola in studio come ospiti

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che Maurizio non darà questa soddisfazione all’opinionista frusinate. Il motivo? Perchè Gemma Galgani si rifiuterà di prendere l’iniziativa come ha sempre fatto in questi dieci anni di permanenza al Trono over. Stavolta infatti, la 70enne piemontese attende qualcosa dal suo spasimante. A quel punto il cavaliere dirà che ne avrebbero parlato subito dopo la registrazione.

Le anticipazioni concesse da Il Vicolo delle News, svelano pure che in studio ci sarà un inatteso ritorno. La conduttrice pavese Maria De Filippi annuncerà l’ingresso di Jara e Nicola, due ex protagonisti del Trono over di U&D. I due con gli occhi pieni di gioia comunicheranno ai presenti di essere in attesa del secondo figlio. La lieta novella farà commuovere molto la Galgani provocando ancora una volta la rabbia di Tina Cipollari, di conseguenza ci sarà l’ennesima discussione tra le due.