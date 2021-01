Flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman, spuntano le prove: “Notti di passione in hotel” (FOTO)

Nel numero di Chi, in edicola a partire da domani 13 gennaio, sono state pubblicate le prove del flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman. Erano giorni che si vociferava di questa ipotetica frequentazione e, a quanto pare, sembra emersa tutta la verità.

I giornalisti del settimanale sono riusciti ad immortalare i due piccioncini in atteggiamenti alquanto romantici. Vediamo, dunque, quanto è emerso sulla vicenda e, soprattutto, quali sono state le reazioni dei diretti interessati.

Lo scoop su Diletta Leotta e Can Yaman

Da giorni si parlava di un ipotetico flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo un po’ di rumors, però, è arrivata finalmente la verità. Stando a quanto rivelato da Chi, i due pare abbiano trascorso ben cinque notti di passione all’interno di un hotel a Roma. L’attore turco si trovava in Italia per registrare una pubblicità e per firmare il contratto con la Lux Vide per recitare nella nuova serie Sandokan. La conduttrice sportiva avrebbe raggiunto l’attore nella capitale per poter trascorrere del tempo insieme a lui e lasciarsi andare ad effusioni romantiche.

Domenica mattina, poi, Diletta e Can si sono salutati in quanto lui è dovuto partire per la Turchia mentre lei si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma-Inter. Proprio dopo aver trascorso l’intera giornata al lavoro, la Leotta ha pubblicato un post su Instagram che sembra confermare in modo abbastanza eloquente il fatto che nella sua vita ci sia un nuovo amore. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Le reazioni dei diretti interessati

La giornalista sportiva, infatti, ha pubblicato un post in cui era presente lei seduta sul letto, con in mano un mazzo di fiori. Lei stessa aveva specificato che andare a dormire dopo aver ricevuto una sorpresa così speciale è sicuramente più bello. I fan, quindi, non ci hanno messo molto a collegare il fatto che l’omaggio ricevuto da Diletta Leotta possa essere stato fatto da Can Yaman prima di partire per la Turchia.

Ad ogni modo, se la conduttrice si è lasciata scappare qualche indiscrezione sul suo profilo social, lo stesso non può dirsi per l’attore. Quest’ultimo, infatti, non ha mai apprezzato che venisse resa pubblica la sua vita sentimentale. Per tale motivo, sul suo profilo Instagram non è mai solito condividere contenuti inerenti la sfera privata. Ad ogni modo, le foto sono abbastanza eloquenti, quindi sarà davvero difficile smentire la situazione.