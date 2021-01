GF Vip, effusioni nella notte, parla Deianira: “Non sono un uomo e una donna”, c’entrano Ermito e Urtis?

Scoop di Deianira Marzano

Da quando ha preso al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato molto di coccole e forse anche baci notturni tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ma sembra proprio che la modella brasiliana e l’attrice messinese non sono le uniche ad essersi fatte delle effusioni all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore infatti, la nota influencer Deianira Marzano ha sganciato una bomba mediatica sul suo profilo Instagram. “C’è uno scoop di due ex concorrenti che avevano un flirt nella casa del Grande Fratello. Anche io lo sapevo, perché mi è stato detto da uno dei due. Sotto le coperte ci sono state delle effusioni affettuose che noi non abbiamo visto. Ragazzi vi posso dare una chicca: non sono un uomo e una donna“, ha fatto sapere la donna.

La bomba a Mattino 5

A dire il vero l’influencer Deianira Marzano non è l’unica persona ad aver parlato di questa indiscrezione. Nella giornata di martedì, a Mattino 5 il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha sganciato una bomba sul Grande Fratello Vip 5, lasciando a bocca aperta Federica Panicucci e i suoi ospiti.

“C’è un gossip nuovo. Si tratta di una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda tra tutte“, ha detto l’uomo nel contenitore di Canale 5. Inizialmente in tanti hanno pensato a Guenda Goria e Filippo Nardi, ma stando alle dichiarazioni della Marzano, tale ipotesi non sts più in piedi.

Giacomo Urtis e Mario Ermito hanno un flirt?

Nella stessa giornata però, a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso occupandosi del Grande Fratello Vip 5 è tornata anch’essa sull’argomento. In studio, oltre al fratello doli Pierpaolo Pretelli e Martina Nasoni, era presente anche Giacomo Urtis, fresco d’uscita dalla casa più spiata d’Italia.

E proprio il chirurgo dei vip ha detto che l’altro ex gieffino Mario Ermito, uscito lunedì sera, andrà a vivere nel suo appartamento di Milano. Per quale motivo? In tanti hanno associato le due cose pensando che i concorrenti dello stesso sesso sono proprio il medico e l’attore. Sarà così?