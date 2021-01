GF Vip, Lory Del Santo sminuisce Giulia Salemi rispetto alla Gregoraci: “Lei è più facile”

Lory Del Santo ospite a Mattino 5

Come ogni martedì, nella seconda parte di Mattino 5, la padrona di casa Federica Panicucci e i suoi ospiti hanno parlato di quello che è accaduto la sera precedente al Grande Fratello Vip 5. In studio era presente anche Lory Del Santo che in prima persona conosce bene le dinamiche del reality show di Canale 5 visto che un paio di anni fa vi è stata come concorrente.

E proprio l’ex protagonista di Drive In ha espresso il pensiero sul cosiddetto triangolo amoroso composto da Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. E con l’influencer italo-persiana, la donna non è stata proprio clemente. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la compagna di Marco Cuculo.

L’opinionista elogia Elisabetta Gregoraci a discapito di Giulia

Parlando con Federica Panicucci a Mattino 5, Lory Del Santo ha espresso il suo giudizio prima sulla soubrette calabrese: “La Gregoraci era solo un trofeo”. La produttrice ed ex gieffina ha dato la sua interpretazione del rapporto, molto chiacchierato, tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli. “Per lui era solo un trofeo”, ha affermato la donna ed ex protagonista di Drive In.

Una volta uscita la conduttrice di Battiti Live dalla casa più spiata d’Italia, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha ripiegato su qualcuno di più facile da conquistare, ha fatto notare la Del Santo con una punta di perfidia.

L’affondo di Lory Del Santo alla Salemi

Il riferimento di Lory Del Santo a Mattino 5 è ovviamente a Giulia Salemi, la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli. Ma l’affondo dell’attrice sulla nuova coppia del Grande Fratello Vip 5 non è finito qui. “L’amore è un’altra cosa. Non è serio dire di essere innamorati e cambiare il giorno dopo”, ha asserito la nota opinionista.

La famiglia dell’ex Velino di Striscia la Notizia negli ultimi giorni è scesa in campo nettamente contro il rapporto del figlio con l’influencer italo-persiana, e secondo la produttrice preferivano la 40enne calabrese proprio perché è stata più discreta fisicamente nelle effusioni davanti alle telecamere del GF Vip 5. Alfonso Signorini, nel prossimo appuntamento del reality show mostrerà tale filmato alla modella? Staremo a vedere la prossima settimana.