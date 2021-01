GF Vip, Maria Teresa Ruta ha una crisi fortissima e grida contro tutti, i coinquilini si spaventano (VIDEO)

In queste ore Maria Teresa Ruta ha avuto una crisi di nervi all’interno della casa del GF vip. Tutto è cominciato per ragioni alquanto futili che fanno capo alle nomination legate alla puntata di lunedì scorso.

Cecilia pare sia rimasta molto male della nomination ricevuta dalla showgirl. Da quel momento in poi è scoppiato il caos. La Ruta ha avuto uno sfogo molto forte che ha spaventato i coinquilini, i quali non l’avevano mai vista così punto vediamo cosa è successo.

La crisi di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa è tra le protagoniste più amate in questa edizione del GF vip. La donna ha sempre mantenuto un certo contegno ed è considerata la più solare e simpatica della casa. Ad ogni modo, anche lei i suoi momenti bui e questa sera ne ha dato prova. Stando a quanto emerso dalla diretta in onda su Mediaset Extra, pare che la donna si sia molto innervosita dopo che Carlotta l’ha accusata di russare. S rincarare la dose ci ha pensato Cecilia, che ha manifestato il suo dissenso in merito alla nomination ricevuta lunedì scorso.

Maria Teresa Ruta ha avuto una crisi ed ha cominciato a gridare e a piangere lasciando esterrefatti tutti i concorrenti. In molti hanno provato a placare la sua ira, ma non ci sono riusciti. La protagonista ha detto che dopo 120 giorni ha tutto il diritto di avere anche lei uno sfogo. Giulia ha provato a farla calmare, ma le sue parole non hanno fatto altro che indispettirla ancora di più. La Ruta, infatti, hai esortato tutti i concorrenti ad allontanarsi da lei a lasciarla da sola.

Il motivo del crollo della showgirl

Stefania Orlando, però, ha deciso di non abbandonare la sua amica. Poco per volta, infatti, Maria Teresa Ruta è riuscita a spiegare le ragioni che l’hanno portata ad avere questa crisi emotiva al GF vip. Nello specifico, la donna ha dichiarato che spesso non si sente a suo agio in quanto teme di essere fonte di disturbo per gli altri concorrenti.

Il suo essere un po’ troppo eccentrica, il suo russare e i suoi modi di fare potrebbero infastidire gli altri concorrenti. Per tale motivo, la donna ha ammesso di sentirsi spesso esclusa dagli altri coinquilini. dopo un po’ di tempo, la protagonista è tornata dagli altri e si è scusata per la reazione estrema. Per distendere i nervi, poi, ho scelto di saltare la cena e di fare qualche vasca in piscina.