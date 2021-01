Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha un altro dopo Maurizio, Davide non scegli ma bacia Chiara, Giorgio va via

Gemma mollata da Maurizio conosce un altro cavaliere

Martedì pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Di conseguenza, dame e cavalieri, ma anche tronisti e corteggiatori si sono ritrovati per raccontare cosa è accaduto in settimana. Grazie al sempre informato Il Vicolo delle News siamo in grado di fornire alcune anticipazioni su quanto accaduto nel dating show di Maria De Filippi. La protagonista assoluta è stata ancora una volta Gemma Galgani.

A quest’ultima è stata dedicata quasi un’ora per parlare di quanto accaduto nell’appuntamento scorso. Nonostante siano passati dei giorni, Maurizio è rimasto della stessa opinione, ormai ha chiuso definitivamente la conoscenza con la 70enne. Gli spoiler dicono che è sceso un nuovo spasimante per lei e la diretta interessata lo ha fatto rimanere, ma con riserva. Non sono mancate le accese discussioni con Tina Cipollari.

Davide bacia Chiara, per Aurora scende un altro uomo

Le anticipazioni di Uomini e Donne dicono anche che Davide ha portato in esterna sia Chiara che Beatrice. Quest’ultima non si è presentata all’appuntamento, mentre con la seconda ha fatto una bella uscita. Dopo aver parlato a lungo, il tronista ha chiesto di far spegnere le telecamere perché aveva intenzione di baciare la corteggiatrice. In pratica ha seguito l’iniziativa di Sophie che la volta scorsa ha baciato Giorgio.

Una volta in studio il Donadei ha avuto una forte discussione con la Buonocore perché lui non può scegliere se non si presenta alle esterne. Poi si è passati a Lucrezia che ha chiuso definitivamente con Armando e ha mandato a casa cinque cavalieri scesi per lei. Anche per Aurora è arrivato un bel uomo e lei lo ha fatto rimanere.

Roberta scocciata con Riccardo, Giorgio va via

Gli spoiler di Uomini e Donne svelano anche che Giancarlo ed Alessandra hanno avuto un duro scontro ma alla fine hanno fatto pace. Poi si è passati a Riccardo e Roberta con quest’ultima irritata per quanto accaduto con Ida Platano. La Di Padua si va a sedere, per lei è sceso un ragazzo ma lo ha mandato via.

Infine si è passati a Sophie che ha visto lo sfogo di Matteo dopo aver scoperto del bacio con Giorgio. Per fortuna i due hanno chiarito e si sono baciati sopra la mascherina. E a proposito di Giorgio, dopo una brutta esterna, in studio i die hanno litigato e lui è andato via.