GF Vip, Filippo Nardi commenta la crisi di Maria Teresa Ruta: “Borderline“. Scoppia la polemica (FOTO)

Ennesimo scivolone di Filippo Nardi

Nel mese di dicembre Filippo Nardi ha espresso dei giudizi non consoni sulle donne, in particolare su Maria Teresa Ruta, per tale motivo è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5. Tra le tante cose che l’ex iena aveva dato all’ex conduttrice sportiva di essere una persona borderline: “Ma sì, lei per me è borderline, ok che io non sono un medico, ma per me è così ragazzi. Cioè una Borderline sì, anche psicosi probabilmente“.

Martedì sera la madre di Guenda Goria ha avuto una forte crisi nervosa, scoppiando a piangere e mettendosi a urlare, dopo una giornata intera di tensione con l’attrice romana Cecilia Capriotti.

L’ex gieffino dà di nuovo della borderline alla Ruta

In serata, la clip che mostrava lo sfogo di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5 ha fatto il giro del web e dei vari social network. Tra le varie pagine che lo hanno condiviso, anche la popolare Indifferenza Astrale. E proprio sotto tale post, l’ex gieffino Filippo Nardi ha commentato con un sintetico: “Borderline“.

Il conte inglese ci è ricascato e in pochi istanti la sua reazione ha scatenato la rabbia di decine di utenti. Dopo l’attacco da parte di quest’ultimi, l’ex naufrago ha pensato di cancellare quello che aveva scritto qualche minuto prima. Gli screen però sono finiti su Twitter, dove si è scatenata una nuova polemica per la frecciata velenosa del nobile alla madre di Guenda Goria. (Continua dopo il post)

Ma Filippo Nardi che continua ad offendere Maria Teresa ? Non gli è bastato essere squalificato? Se prima pensavo che il suo fosse stato un finto pentimento, adesso ne ho la certezza. #GFVIP @GFVIP_Official @guenda_ggoria pic.twitter.com/kCNuTPfUOP — hilarywar (@hilarywar1) January 12, 2021

Le dichiarazioni di Guenda Goria al gesto di Nardi al GF Vip 5

Ebbene sì, Filippo Nardi ci è ricascato a pochi giorni da rimprovero ricevuto da Barbara D’Urso a Domenica Live, proprio per quello che aveva detto a Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 5. E pensare che lo scorso dicembre il conte inglese dopo la squalifica dal reality show di Canale 5 sembrava essere pentito al punto di chiedere pubblicamente scusa a Guenda Goria.

Quest’ultima, ospite a Live Non è la D’Urso aveva detto: “Devo dire che mi ha chiamato per porgermi le sue scuse personali. Si è scusato con la mia famiglia, ho accettato le sue scuse. Detto questo io trovo che il suo linguaggio sia stato profondamente offensivo nei confronti di mia madre e di tutte le donne. Mi aspetto anche però che si scusi con tutte le donne che si sono sentite offese“.