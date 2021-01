GF Vip, Mario Ermito svela: “Ho avuto tante cazziate, ho detto cose che non potevo dire” (VIDEO)

I giornalisti di Casa Chi hanno intervistato Mario Ermito subito dopo la sua uscita dal GF Vip. L’ex concorrente ha risposto anche alle domande più pungenti dei collaboratori di Alfonso Signorini, al punto da far emergere delle situazioni molto interessanti.

Nello specifico, il giovane ha svelato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nel reality show come tutte le innumerevoli cazziate ricevute dalla produzione. Il motivo risiede nel fatto che il concorrente ha menzionato cose che non poteva assolutamente rivelare.

Perché gli autori del GF Vip redarguivano Mario

Nel corso dell’ultima puntata online di Casa Chi, Mario Ermito ha svelato alcuni retroscena sul GF Vip. L’attore è partito spiegando quali siano stati i momenti più brutti vissuti all’interno della casa ed ha detto che, sicuramente, sono gli innumerevoli cazziatoni ricevuti dagli autori. Il giovane ha spiegato che veniva chiamato continuamente in confessionale per sorbirsi delle ramanzine. In particolare, Mario ha ammesso di non avere il dono della sintesi. Per tale ragione, tutte le volte che parlava cominciava a divagare andando a toccare questioni molto delicate che non avrebbe dovuto menzionare.

Inoltre, un altro momento abbastanza brutto vissuto nel reality show fa capo ai “traumatici” risvegli. La regia, infatti, ogni giorno, provvede a svegliare i vari concorrenti accendendo le fortissime luci nelle camere da letto e alzando la musica a tutto volume. Questa pratica viene effettuata ogni volta ad un orario differente, pertanto, i protagonisti subiscono ogni volta una sorta di trauma.

Ermito e Uomini e Donne

Ad ogni modo, durante il suo racconto sull’esperienza del GF Vip, Mario Ermito ha svelato anche di aver creato una certa sintonia con Dayane. I due, specie negli ultimi giorni di permanenza dell’attore, hanno avuto modo di parlare molto e di sviscerare questioni abbastanza private. Per tale motivo, se avesse avuto la possibilità, Mario avrebbe approfondito volentieri questa conoscenza.

Infine. il protagonista ha toccato l’argomento inerente Uomini e Donne. Nello specifico, ha rivelato di aver rifiutato spesso di salire sul trono per due motivi. Il primo risiede nel fatto che, dopo aver ricevuto le varie proposte, gli è spesso capitato di fidanzarsi. In secondo luogo, gli è sempre stato difficile conciliare i suoi impegni lavorativi nel suo settore, ovvero quello della recitazione, con i tempi televisivi della trasmissione. Per questo si è trovato molte volte a declinare il corteggiamento di Maria De Filippi.