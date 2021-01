Giacomo Urtis parla dell’amicizia speciale con Mario Ermito, un giornalista sbotta: “Ci sono foto di voi due che…” (VIDEO)

C’è un flirt tra Giacomo Urtis e Mario Ermito?

Martedì, prima un giornalista di Novella 2000 a Mattino 5 e successivamente anche Deianira Marzano hanno sganciato una bomba su un possibile flirt tra Giacomo Urtis e Mario Ermito, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Stando alle supposizioni dell’influencer partenopea, ci sarebbero state delle effusioni tra l’attore e il chirurgo dei vip anche all’interno della casa di Cinecittà durante la notte.

Anche a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha parlato dell’argomento, dicendo: “A me hanno detta che è successa una cosa choc. Ossia che Mario che è stato eliminato, ha detto che viene a vivere da te. La sapevi questa cosa?”.

Le dichiarazioni del chirurgo dei vip a Pomeriggio Cinque

Nella giornata di martedì, Giacomo Urtis uscito da poco dalla casa del Grande Fratello Vip 5, è stato ospite a Pomeriggio Cinque. Alla domanda di Barbara D’Urso, il chirurgo dei vip ha risposto in modo secco.

“Sì che lo sapevo. Mario è un ragazzo davvero molto affettuoso. Anche quando sono uscito ha detto che gli mancavo tanto. So che non ha casa a Roma e l’ho invitato. Lui comunque scriveva pure a Sonia Lorenzini. Davvero non ha casa qui e gli ho detto che l’ospitavo piccolo cucciolo“, ha affermato il medico. (Continua dopo il video)

Amicizia speciale tra Giacomo Urtis e Mario Ermito

Proprio mentre Giacomo Urtis si arrampicava sugli specchi cercando in tutti i modi di cambiare discorso, il giornalista Francesco Fredella che era in collegamento ha confessato che dei paparazzi avrebbero fotografato Mario Ermito e il chirurgo dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5: “In realtà ci risulta che loro si siano rivisti. Giacomo Urtis e Mario si sarebbero incontrati. Perché pare che dei fotografi li abbiano pedinati. Dai Giacomo devi dire la verità, dillo che vi siete già visti, dicci la verità. Non devi mentire”.

A quel punto è intervenuta un’altra ex concorrente del reality show di Canale 5, ovvero Sonia Lorenzini. “Caro Giacomo Urtis c’è qualcosa che ci vuoi dire? Comunque Barbara, loro due nel nostro hotel non c’erano“, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne nel contenitore di Carmelita.