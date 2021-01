Giorgio Manetti ha rifiutato il GF Vip per un altro reality: le motivazioni

L’ex cavaliere del trono over ha confessato di aver detto no ad Alfonso Signorini, ma di essere pronto per un altro reality. Ecco le sue dichiarazioni.

Giorgio Manetti ha detto no ad Alfonso Signorini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per arrivare alle battute finali. Il reality è iniziato a distanza di pochissimo tempo dalla quarta edizione e abbiamo visto una serie davvero corposa di ritiri e di squalifiche. Tuttavia, l’azienda ha prolungato il programma di ben due mesi e si concluderà a febbraio. Per questo ci sono stati molti nuovi ingressi. Ma nel web si vocifera ancora di chi doveva far parte del cast, di chi voleva Alfonso Signorini.

Uno di questi è Giorgio Manetti. Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne alcuni anni fa quando ha deciso di partecipare al trono over e, inaspettatamente, ha iniziato una relazione con Gemma Galgani. Lui ha sempre voluto, però, conoscere altre signore e dopo pochi mesi la storia con la dama torinese si è conclusa. Lui ha provato ad andare avanti ma nel programma si è creato un clima ostile nei suoi confronti e per questo ha lasciato. Ora vive una relazione stabile e qualche volta commenta le vicende del programma di Maria De Filippi.

Ma perchè Giorgio ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip? Ebbene, alle pagine di Nuovo ha rivelato che ha rifiutato l’invito di Alfonso Signorini, è molto grato al conduttore per aver pensato proprio a lui ma “non è interessato a vivere quell’esperienza“. Insomma, le dinamiche del GF non gli piacciono. Ma sarebbe molto contento di partecipare ad un altro reality.

Giorgio a L’Isola dei Famosi?

Il Gabbiano non è fatto per rimanere chiuso in una casa, ma sarebbe molto contento di poter partire per l’Honduras ed essere uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Il suo nome circola nel web già da parecchie settimane e lui stesso ha ammesso che vorrebbe partecipare: “Sarebbe una bella sfida con me stesso, è vero che condividi le giornate con altri concorrenti ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare, credo che sceglierei di fare un percorso da solitario come Raz Degan“. Secondo lui è stato davvero fenomenale. A voi piacerebbe vederlo nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi?