GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: ecco che cosa ne pensa mamma Fariba

Che cosa ne pensa Fariba Tehrani della relazione della figlia con Pierpaolo nella Casa? Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: Pierpaolo e Giulia, una coppia criticata

Pierpaolo Pretelli all’inizio di questo Grande Fratello Vip si è avvicinato molto ad Elisabetta Gregoraci. Ma quando la conduttrice si è ritirata dal reality ha detto a Pierpaolo di continuare senza pensare a lei, quello che avevano era solo all’interno della Casa, ma fuori non ci può essere.

Così, in poco tempo, Pierpaolo si è legato molto a Giulia Salemi. Inizialmente era una bella amicizia, poi qualcosa è cambiato. Se alcuni sono stati contenti di questo, per molti telespettatori Pierpaolo è un incoerente, confuso e che sta facendo un copia incolla di quanto fatto con Elisabetta Gregoraci.

Lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso che avrebbe voluto vedere un lieto fine con Elisabetta. E anche la famiglia di Pierpaolo ha ammesso che preferiva lei. Tutto questo ha messo in crisi i due concorrenti e in queste ore è arrivata anche l’opinione di mamma Fariba.

Fariba Tehrani: l’opinione su Giulia e Pierpaolo

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, nella precedente esperienza al GF Vip della figlia era sempre stata molto invadente. Questa volta non è mai intervenuta lasciando la figlia libera dalla sua influenza. Tuttavia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini in cui ha espresso la sua opinione.

Fariba pensa che Giulia sia ormai grande, matura per alcune cose, cresciuta in fretta, mentre per altre è ancora un’adolescente che vive d’istinto. Ecco perchè è nato il sentimento con Pierpaolo. Fariba non crede di dover parlare di innamoramento ma vede comunque sua figlia felice e spensierata.

Secondo lei è normale che Pierpaolo sia confuso, il contesto è particolare. Bisogna poi vedere fuori come andrà. Fariba ha comunque detto che starà vicina a Giulia e ha anche invitato i fan a non accanirsi contro la mamma di Pierpaolo per quello che ha detto seguendo il “cuore di mamma” o contro Elisabetta Gregoraci. Infine, ha mandato un messaggio direttamente a Giulia: “Nei primi venti giorni ho scoperto la donna matura e profonda che sei diventata, non mi ero accorta della Giulia che vedo oggi accendendo la tv. Sono contenta che tu non abbia perso il lato Peter Pan, la strada è lunga ma so che mi renderai sempre più orgogliosa“. Un bel cambiamento rispetto a qualche anno fa, non trovate?