Bomba al GF Vip: Giulia Salemi ha un flirt col milanista Alessio Romagnoli? Pierpaolo Pretelli trema (VIDEO)

Giulia Salemi ha una storia col calciatore Alessio Romagnoli?

Un altro clamoroso colpo di scena ha colpito la casa del Grande Fratello Vip 5. Dall’esterno arriva una notizia che se fosse veritiera ha dell’incredibile. Da qualche giorno sul web e sui vari social network si è diffusa a macchia d’olio la voce che Giulia Salemi stia con il difensore e capitano del Milan Alessio Romagnoli.

C’è da dire però, che il calciatore rossonero al momento è impegnato sentimentalmente, tanto che la regia del reality show di Canale 5 ha censurato l’episodio. Ma andiamo a vedere nello specifico cos è accaduto di recente.

Le grida fuori dalla casa del GF Vip 5 mettono in allerta Pierpaolo Pretelli

Qualche giorno fa, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 gli inquilini Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Cecilia Capriotti, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga hanno sentito una donna urlare dall’esterno della casa più spiata d’Italia.

Questa fan del reality show condotto da Alfonso Signorini ha detto: “Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio”. Pronta la replica dell’influencer italo-persiana: “Alessio? Alessio? Alessio? Ma ti giuro amore non conosco nessun Alessio. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?”. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi rassicura Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi, che dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci sta vivendo un una storia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, si è recata immediatamente da Pierpaolo Pretelli per rassicurarlo. nel frattempo però, la donna ha continuato a urlare con il megafono all’esterno dell’appartamento di Cinecittà: “Pier stai attento, Giulia ti sta usando per il gioco. Elisabetta ti aspetta, non ha nessuno”.

A quel punto la gieffina ha continuato a negare tutte le affermazioni fatte dalla fa, ma l’atmosfera si è scaldata. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha creduto veramente alla parole della donna che sta iniziando ad amare oppure gli è venuto il sospetto? Il 30enne lucano sembra essere tranquillo e si sta vivendo serenamente il flirt con l’ex fidanzata di Francesco Monte.