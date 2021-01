Il Paradiso delle signore trama 15 gennaio 2021: Arturo ricatta Umberto, Beatrice e Vittorio si aprono

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 15 gennaio, sarà particolarmente intrigante. Beatrice e Vittorio arriveranno a palesare i loro reciproci sentimenti e questo darà luogo a delle dinamiche molto particolari.

Agnese e Armando, invece, capiranno che la loro storia sia destinata a finire e questo lascerà un vuoto incolmabile nel cuore dei due innamorati. Arturo Bergamini, invece, deciderà di adoperare la via del ricatto con Umberto e Adelaide sarà molto preoccupata.

Trama 15 gennaio: Agnese e Armando si dicono addio

Nella puntata del 15 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe si comporterà in modo sempre più autoritario nella vita di Agnese. Salvatore, dal canto suo, deciderà di affrontare sua madre e di chiederle spiegazioni in merito alla questione della lettera scritta a Gabriella. I due avranno un confronto particolarmente acceso, specie perché Salvatore comprenderà il fatto che, a causa della donna, non è riuscito in tempo a far conoscere i suoi sentimenti alla Rossi.

La donna sarà molto provata, ma questa non sarà l’unica preoccupazione che l’affliggerà in tale episodio. Il ritorno di Giuseppe, infatti, ha stravolto completamente le sua vita, al punto da spingerla a prendere una decisione molto dura nei confronti di Armando. Tra la sarta e il capo magazziniere, purtroppo, non può esserci altro, pertanto, i due saranno costretti a dirsi addio e la scena sarà particolarmente straziante.

Arturo minaccia Umberto al Paradiso delle signore

Gli affari tra Umberto e Arturo, invece, prenderanno una piega particolarmente difficile. Bergamini, infatti, attuerà la strategia del ricatto nei confronti del commendatore tirando in ballo la vicenda inerente Achille Ravasi. Adelaide, dal canto suo, si mostrerà estremamente delicata, per tale ragione, esorterà suo cognato a non inimicarsi una persona come Bergamini. Cosimo, invece, farà una proposta a Federico, ovvero, quella di portare una ventata di freschezza alla Ditta Palmieri.

L’episodio del Paradiso delle signore del 15 gennaio, inoltre, sarà caratterizzato anche da un momento molto intenso per Beatrice e Vittorio. La donna mostrerà a suo cognato i ritratti disegnati da lui mentre era nel rifugio militare durante la guerra. Condividere questo ricordo farà riemergere nei due protagonisti i sentimenti che entrambi avevano provato prima di separarsi. I due, ormai, non potranno più ignorare il fatto che il loro legame era davvero forte prima che decidessero di interrompere la loro relazione.