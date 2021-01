GF Vip Giulia Salemi, la madre Fariba rompe il silenzio: “È ancora un’adolescente…”

Fariba Tehrani rompe il silenzio

Sono trascorse diverse settimane dall’ingresso di Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stranamente, rispetto alla precedente edizione a cui vi ha fatto parte, questa volta non si era ancora fatta viva Fariba Tehrani, la madre dell’influencer italo-persiana. Nelle ultime ore, la donna ha deciso di rompere il silenzio rilasciando una lunga intervista a Chi, il noto magazine diretto da Alfonso Signorini. La madre della gieffina ha ammesso che la decisione di non rilasciare interviste durante la seconda esperienza della congiunta nel reality show di Canale 5 è stata solo sua, ma ora ha scelto di di dire la sua.

“Se per certe cose Giulia è cresciuta a maturata in fretta per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto”, ha detto la Tehrani. Quest’ultima inoltre, ha sottolineato che la consanguinea mette sempre davanti a tutti il suo cuore e poi la ragione. Quindi, con Pierpaolo Pretelli la vede abbastanza serena e spensierata, tuttavia è incerta se la figlia è innamorata del 30enne lucano.

La madre di Giulia prende le difese dei genitori di Pierpaolo

Con grande stupore, Fariba Tehrani ha preso le difese della madre di Pierpaolo Pretelli che, durante la viglia di Capodanno e poi la settimana direttamente nella casa di Cinecittà ha consigliato al figlio di limitare le effusioni davanti alle telecamere con Giulia Salemi.

Una scelta per portare rispetto al figlioletto Leonardo, ma anche per continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip 5 in modo più individuale. “Non ha detto niente di male”, ha asserito la donna sottolineando che le frasi della mamma del 30enne lucano sono state fraintese da molti utenti web e telespettatori. Poi ha anche ammesso di aver rivisto sé stessa due anni guardando i genitori dell’ex Velino di Striscia la Notizia.

Fariba Tehrani chiarisce il rapporto tra la figlia e Flavio Briatore

Intervistata da Chi, il noto settimanale diretto dal giornalista Alfonso Signorini, Fariba Tehrani ha utilizzato delle parole al miele e lusinghiere anche per la soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci.

La madre di Giulia Salemi ha sottolineato anche che il rapporto tra l’imprenditore Flavio Briatore e la figlia, criticata da Lory Del Santo a Mattino 5, è solo professionale. “L’ex marito della Gregoraci ha dei locali e mia figlia fa l’influencer a questo si riduce il loro rapporto. Tutto il resto per me è fiction”, ha concluso la donna.