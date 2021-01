Nella puntata di oggi di Uomini e Donne: un grande ritorno, un addio, Riccardo e Roberta ci riprovano

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 14 gennaio, vedremo che ci sarà il ritorno di una coppia nata all’interno del programma. Un cavaliere, invece, prenderà la decisione di lasciare definitivamente gli studi Elios, mentre per un’altra coppia ci sarà un riavvicinamento.

Riccardo e Roberta, infatti, si chiariranno e decideranno di riprovarci. Dopo quello che è accaduto nella precedente puntata tra Guarnieri e Ida Platano, infatti, la Di Padua non potrà fare a meno di mostrare un po’ di risentimento.

Oggi a Uomini e Donne: Riccardo e Roberta ci riprovano

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Riccardo e Roberta avranno un confronto. I due sembravano decisi ad interrompere la loro conoscenza, ma le cose cambieranno. Guarnieri, infatti, chiederà un confronto alla dama in cui proverà a manifestarle il suo interesse. Lei ammetterà di essere rimasta parecchio provata dal confronto che il cavaliere ha avuto con la sua ex, tuttavia, deciderà di dargli una seconda opportunità e riprovarci.

Ad un certo punto, però, Maria De Filippi informerà l’uomo del fatto che sono arrivate nuove donne per conoscerlo. Lui, però, per dimostrare alla Di Padua le sue buone intenzioni, deciderà di rifiutare di conoscere le nuove arrivate. Roberta, chiaramente, non potrà che mostrarsi molto felice di questa presa di posizione. Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che una ex coppia del programma tornerà in studio.

Un ritorno e un addio

Stiamo parlando di Jara e Nicola che, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. I due, poi, faranno anche un grande annuncio, ovvero, comunicheranno di essere in attesa del secondo figlio. Questo racconto, ovviamente, accenderà un barlume di speranza in tutti i membri del trono classico e over del programma, specie in Gemma Galgani.

A fronte di un lieto evento, però, ci sarà anche un addio. Simone, infatti, comunicherà a tutti la sua volontà di andare via dalla trasmissione. La conduttrice gli dirà che sono arrivate delle spasimanti per conoscerlo, ma lui si rifiuterà di continuare a stare in studio. Anche la sua seconda esperienza all’interno del talk show pomeridiano, dunque, si concluderà con un nulla di fatto. Al trono classico, invece, Davide continuerà a deludere Beatrice non portandola in esterna e focalizzandosi principalmente su Chiara.