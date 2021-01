DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni 21 gennaio: la rabbia di Can, Ygit è il fratello di Polen

Secondo appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo l’esordio della settimana scorsa, continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la seguitissima serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da oltre un mese lo sceneggiato non andava in onda su Canale 5 per una scelta di Mediaset.

La ragione? Per trasmetterla dal 7 gennaio 2021 ogni giovedì sera su sulla rete ammiraglia dopo Striscia la Notizia. Cosa accadrà la prossima settimana? Le anticipazioni dicono che ci sarà un vero e proprio colpo di scena dato perché si scoprirà che Yigit è il fratello di Polen.

La rabbia di Can verso Ygit

Gli spoiler dei tre nuovi episodi serali di DayDreamer – Le Ali del Sogno che andrà in onda la settimana prossima, giovedì 21 gennaio, rivelano che Huma capirà male un atteggiamento di Mevkibe. Di conseguenza, la madre di Can inizierà a credere di avere qualche chance in più, ma in realtà la verità è ben differente. Per questo motivo inizierà a comportarsi in modo del tutto differente, mostrandosi più collaborativa e gentile.

Subito dopo assisteremo ad Ygit alla ricerca di un spazio per collocare la sua casa editrice. Quest’ultimo sarà in grado di trovare uno molto interessante proprio sotto gli uffici dell’agenzia dei Divit. Quando Sanem lo verrà a sapere rimarrà senza parole, ma capirà che ora sarà difficile evitarlo. Quindi, la Aydin si armerà di coraggio e continuerà a supportare la sua scelta. Ovviamente il fotografo sarà molto infastidito dalla presenza del rivale, in lui infatti, si scatenerà una certa gelosia.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: colpo di scena

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno trasmessi giovedì 21 gennaio, rivelano anche che durante il party della Campagna Red Mode, Can sarà costretto a presentarsi insieme a Polen. Infatti quest’ultima è stata inviata dalla madre Huma. Quando il fotografo si renderà conto di essere stato ingannato andrà su tutte le furie e se la prende con il genitore.

Invece Polen farà di tutto per far cambiare idea al Divit, ma purtroppo non ci riuscirà. Ad un tratto si presenterà Sanem che dirà di aver accettato la proposta di Yigit. E proprio in quel momento Polen riconoscerà il ragazzo è si chiederà: “Che cosa ci fai alla festa?”. In questo modo tutti verranno a conoscenza che Yigit e Polen sono fratello e sorella.