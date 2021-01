Antonella Elia, un’attrice la sbugiarda: “Non è vero che hai avuto un tumore, non mentire”

Le scuse di Alfonso Signorini

Un paio di settimane fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c’è stato un acceso scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. E proprio quest’ultima dopo quella puntata è crollata con tanto di lacrime per le cose pesanti che le ha detto la bionda opinionista.

Per questa ragione, sette giorni dopo il conduttore Alfonso Signorini ha voluto un nuovo confronto tra le due donne, durante il quale si è intromesso e scusandosi in prima persona per quello che è successo davanti a milioni di telespettatori.

Elia dice di aver avuto un tumore

In quell’occasione, Antonella Elia invece ha provato in tutti i modi di giustificarsi svelando a tutti che anche lei ha avuto la stessa malattia di Samantha De Grenet. “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!”, ha asserito l’opinionista del Grande Fratello Vip 5.

Le parole di quest’ultima hanno lasciato tutti i presenti a bocca aperta, perché nessuno sapeva del suo cancro. Mercoledì però, qualcuna è intervenuta per bacchettare la collega di Alfonso Signorini. Stiamo parlando dell’attrice Benedicta Boccoli che ha svelato qualcosa sull’opinionista del reality show di Canale 5. Sando alle sue parole, l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane non avrebbe mai avuto un tumore.

Benedicta Boccoli smentisce Antonella Elia

Attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram, Benedicta Boccoli ha dichiarato questo: “Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”. Ecco il video in questione: