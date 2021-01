GF Vip Dayane Mello, la sua amica lesbica vuota il sacco: “Più che amiche? Non lo escludo” (VIDEO)

Chi è l’amica speciale di Dayane Mello?

In una recente puntata di Casa Chi, il conduttore Gabriele Parpiglia ha svelato che Dayane Mello avrebbe una storia con una donna, Allegra Ioppolo , Quest’ultima è stata contattata rilasciando una lunga intervista per Giornalettismo.

Successivamente l’amica speciale della modella brasiliana ha accettato l’invito dell’autore televisivo ed è intervenuta nel suo programma via web. In quell’occasione la ragazza ha rivelato che non esclude che in futuro ci possa essere qualcosa di più profondo con la concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Allegra Ioppolo si confessa a Casa Chi

Intervenuta al programma via web Casa Chi di Gabriele Parpiglia, Allegra Ioppolo ha detto di essersi svegliata un giorno con il telefono e consultando Twitter si è accorta che era invaso da sue foto prese da Instagram.

“Mie foto dove tutti si chiedevano chi fossi. Ho scoperto che Dayane Mello durante una conversazione con le coinquiline mi ha presentato come la sua amica ‘Allegra di Viareggio’. Soltanto che quando lei mi presenta deve sempre aggiungere il mio orientamento sessuale, io sono l’amica lesbica dichiarata. Io ormai sono Allegra l’amica lesbica di Viareggio, ma va bene così. La cosa mi fa anche sorridere diciamo”, ha dichiarato l’amica speciale della concorrente del GF Vip 5. (Continua dopo il video)

Allegra Ioppolo parla della sua amicizia con Dayane Mello

Dopo la fine della sua relazione sentimentale con Carlo Beretta, ora fidanzato con Giulia De Lellis, Dayane Mello è andata a Viareggio a trovare Allegra Ioppolo. In quell’occasione le due donne hanno trascorso le vacanze insieme. Ma la seconda a casa sua, mentre la concorrente del Grande Fratello Vip 5 in un hotel a Forte dei Marmi. “Cosa posso dire sul nostro rapporto? La nostra è un’amicizia. Chiaramente se mi chiedi se ipoteticamente potrebbe esserci altro, allora io non lo escludo. Mai dire mai. O se c’è stato altro? No, non voglio, cioè, siamo amiche per adesso”, ha detto la giovane a Casa Chi.

Poi quest’ultima ha detto la sua sul videomessaggio della madre della modella brasiliana: “Non mi sento nella posizione di dire chi ha ragione. Ti dico solo che se non vedi una figlia da anni e non la senti, non mandi un video solo per sbugiardarla. Piuttosto stai in silenzio. Poteva chiedere come stava e dire altro. Non sono madre, ma questo è quello che penso“.