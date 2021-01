Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli fa una nuova intervista contro la Salemi: “Preferivo Elisabetta Gregoraci” (VIDEO)

Giulio Pretelli non ascolta le raccomandazione di Pierpaolo

Come lo stesso Pierpaolo Pretelli ha ribadito al Grande Fratello Vip 5, prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia aveva raccomandato ai genitori e al fratello di stare lontani dai salotti televisivi e rilasciare interviste. Le raccomandazioni del 30enne lucano purtroppo per lui non sono state ascoltate.

E se la madre ha pubblicamente fatto capire di essere contraria alla storia del figlio con Giulia Salemi, Giulio, il fratello 20enne dell’ex Velino di Striscia la Notizia un giorno si e pure l’altro è sempre presente sul piccolo schermo.

Nuova intervista del 20enne lucano

E se martedì era nuovamente ospite di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso per parlare del Grande Fratello Vip 5 insieme ad altri opinionisti, il giorno seguente Giulio Pretelli è finito in edicola nel nuovo numero di Novella 2000, il magazine di gossip diretto da Riccardo Alessi. In quest’ultimo, il 20enne lucano ha rilasciato l’ennesima intervista spendendo delle parole al miele su Elisabetta Gregoraci.

“Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene”, ha dichiarato il giovane che si è visto attribuire anche la ‘spunta blu’ sul suo profilo Instagram.

Per Giulio Pretelli il fratello non vincerà il GF Vip 5

Poi il giornalista del settimanale Novella 2000 ha chiesto a Giulio Pretelli se vede già suo fratello in finale. Il 20enne lucano, senza girarci attorno ha detto un secco no. Per il giovane una storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non basta. Per il consanguineo fin quando non uscirà il suo lato eclettico, vede improbabile che lui possa arrivare alla finalissima del 26 febbraio 2021.

“Mi auguro che lo capisca. Mia mamma non è stata proprio chiarissima con Pierpaolo. In realtà, osservando suo figlio dalla TV, lo ha solo esortato a non esagerare con le effusioni con Giulia, e di godersi di più il programma con tutti gli altri componenti. Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo”, ha concluso l’opinionista di Barbara D’Urso.