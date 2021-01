Uomini e Donne registrazione 13 gennaio: Aurora è una talpa? Chiara in lacrime

Mercoledì 13 gennaio è stata fatta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come sempre si è partiti da Gemma e Maurizio, i quali hanno avuto un nuovo confronto dopo la lite del giorno prima. Armando, invece, ha fatto delle pesanti insinuazioni contro Aurora.

Al trono classico, invece,, Davide ha fatto una bellissima esterna con Beatrice e Chiara è scoppiata in lacrime. Sophie, invece, si è arrabbiata perché Giorgio ha deciso di non presentarsi in puntata. Matteo è sembrato sempre più intenzionato a conquistarla.

Registrazione 13 gennaio trono classico

Nella registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta mercoledì 13 gennaio tutti si aspettavano di vedere la scelta di Davide, ma così non è stato. Il ragazzo ha portato in esterna Beatrice e i due si sono lasciati molto andare. Ad un certo punto, il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere e i due si sono baciati sotto la loro responsabilità. In puntata, Chiara ci è rimasta molto male ed è scoppiata in lacrime. Davide ha mostrato, ancora una volta, la sua eterna indecisione, in quanto non appena saluta una corteggiatrice vorrebbe subito vedere l’altra.

Al momento del ballo, il giovane ha scelto Chiara, ma i due non hanno fatto altro che discutere pesantemente. Sophie, invece, ha preso visione dello sfogo post puntata di Giorgio. La tronista ci è rimasta male di non vederlo in studio ed ha confessato che comunque lo andrà a riprendere in quanto ci tiene a lui. Matteo, invece, si è detto disposto a continuare per la sua strada per conquistarla.

Cosa è accaduto al trono over di Uomini e Donne

Al trono over di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 13 gennaio, Maurizio ha chiesto un confronto con Gemma. Il cavaliere, però, ci ha tenuto a precisare di essersi riavvicinato a lei solo per rispetto di quello che c’è stato, ma non perché vuole riallacciare il rapporto. Tina, ovviamente, è intervenuta per criticare il modo in cui la Galgani si relaziona agli uomini che vogliono mollarla. La dama, poi, ha lasciato il numero ad un altro uomo.

Armando, invece, è uscito con Nicole ed ha ricevuto il numero di Valentina. Di quest’ultima, però, ha detto di non volerla conoscere perché non vuole frequentare persone che sono state con altri esponenti del parterre. Da lì è cominciata una discussione durante la quale è intervenuta anche Aurora. A quel punto, Armando l’ha accusata di essere la talpa di una pagina che in passato ha scritto articoli su lui e Veronica. Lei nega e va a prendere il cellulare per far controllare, ma non è più rientrata.