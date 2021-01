Ariadna Romero: “Dopo Striscia la Notizia, Pierpaolo Petrelli faceva il cameriere per mantenere nostro figlio”

Ariadna Romero parla del suo ex compagno

Dopo la sorpresa al Grande Fratello Vip 5, Ariadna Romero ha rilasciato una lunga intervista parlando proprio dell’ex compagno Pierpaolo Petrelli. La modella brasiliana, legata per alcuni anni al 30enne lucano, ha rivelato che l’ex Velino di Striscia la Notizia avrebbe fatto il cameriere in un momento di difficoltà lavorativo nel mondo dello spettacolo. Una scelta dettata per sostenere la famiglia che aveva appena creato con lei e col figlioletto Leonardo, nato nel 2017.

Dopo Striscia la Notizia Pierpaolo ha fatto il cameriere

Nel corso della lunga chiacchierata, il giornalista ha chiesto ad Ariadna Romero Alla quali dimostrazioni d’amore Pierpaolo Pretelli avesse fatto per lei durante la loro relazione sentimentale. A quel punto la modella ha replicato così: “Ne ha fatte tante ma con Leo in arrivo non lavoravo e, per avere un po’ più di stabilità, lui è andato a fare il cameriere”.

Dopo la sua breve esperienza sul bancone del tg satirico Striscia la Notizia, tg col ruolo di Velino, l’attuale concorrente del GF Vip 5 si è ritrovato fuori dal mondo dello spettacolo. “Non so se sarà contento che lo racconti, ma dovrebbe. Lui allora aveva già fatto il velino e magari si trovava a servire a tavola proprio quelli che lo avevano visto in tv: lì è stato un uomo e, quando tornava a casa, gli facevo sempre trovare qualcosa per dirgli e che io e il bambino la amavamo, lo amiamo”, ha dichiarato la donna.

Le parole al miele di Ariadna Romero sull’ex Velino

In tutta l’intervista Ariadna Romero ha speso solo delle belle parole per il suo ex Pierpaolo Pretelli. Nonostante la loro storia d’amore sia finita i due sono riusciti ad avere un rapporto sereno. Dopo un primo momento di tensioni, la rabbia per fortuna è svanita, soprattutto per il bene del piccolo Leonardo.

“Ricordo che, durante i primi mesi che eravamo lasciati, ero un grumo di rabbia e sofferenza, puro rancore. Poi, dopo due mesi dopo, ho guardato Leo. Ero mamma per la prima volta, ero senza un lavoro, senza certezze. Mi sentivo sprovvista di tutto. Però, guardandolo ho pensato ‘Ma Pierpaolo è il suo papà. E allora va bene’. Mi è sembrato di tornare a respirare e il mondo è cambiato”, ha concluso la modella.