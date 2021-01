Flirt tra Guenda Goria e Filippo Nardi, parla lei: “Siamo andati a prendere un caffè e…” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Mattino 5, Federica Panicucci ha chiesto a Guenda Goria di intervenire in merito all’ipotetico flirt con Filippo Nardi. In questi giorni, infatti, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha detto di essere in possesso di foto inerenti due ex concorrenti del GF Vip in atteggiamenti intimi.

Dopo aver fatto molte supposizioni, sono emersi i nomi dei protagonisti di questa presunta liaison, ovvero, Filippo e Guenda. Ad ogni modo, la donna ha deciso di intervenire sulla vicenda e fare un po’ di chiarezza.

Le parole di Guenda Goria sul flirt con Filippo Nardi

Guenda Goria è intervenuta sul presunto flirt con Filippo Nardi ed ha esordito smentendo l’esistenza di una relazione tra loro. La conduttrice di Mattino 5, però, ci ha tenuto a farle presente che esistono delle foto che immortalerebbero i due protagonisti di questa vicenda insieme. A quel punto, allora, la figlia di Maria Teresa ha fatto una precisazione ulteriore. In particolar modo, la dama ha ammesso di essere uscita con Filippo per andare a prendere un caffè.

I due, dunque, si sono mandati dei messaggi, in quanto Nardi pare si sia mostrato molto pentito del comportamento assunto in casa con la Ruta. A tal proposito, avrebbe chiesto più di una volta un confronto con la figlia della giornalista per poter spiegare il suo punto di vista. Guenda ha ammesso di essere una persona poco incline a portare rancore, per tale ragione, ha deciso di accettare di ascoltare la versione di Nardi. (Clicca qui per il video)

La figlia di Maria Teresa difende il conte

Tra Guenda Goria e Filippo Nardi, dunque, c’è stato un avvicinamento ma, almeno per il momento, non si può ancora parlare di effettiva relazione. Gli ospiti di Mattino 5, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di restare stupiti del cambio di atteggiamento della pianista. La donna, infatti, in più di un’occasione, ha detto di aver perdonato Filippo e di aver compreso il suo punto di vista.

A tal proposto, Guenda è intervenuta anche in merito ai recenti commenti che Nardi ha rilasciato sui social dopo il crollo di Maria Teresa. Per la seconda volta, l’uomo ha dipinto il comportamento della concorrente come “Borderline”. La Goria, però, ha detto di aver chiarito con il diretto interessato questo aspetto ed ha ammesso di non credere che l’abbia scritto per ferire sua madre. Molto probabilmente, l’uomo pecca solo di ingenuità.