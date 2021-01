Uomini e Donne, la corsa in ospedale di Rosa Perrotta e Pietro: il figlio cade e batte la testa (FOTO)

Grande paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il figlio al Pronto Soccorso

Purtroppo nelle ultime ore Rosa Perrotta e Pietro tartaglione sono stati protagonisti di una nuova disavventura. Infatti, quando la crisi di coppia sembrava aver trovato un punto di svolta al positivo, di recente i due ex di Uomini hanno preso un bello spavento.

In pratica, il figlioletto Domenico di due anni ha preso un brutto capitombolo che ha reso necessaria una corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale Mangiagalli di Milano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto al bambino di due anni.

La corsa in ospedale col figlioletto Domenico

A svelare la dinamica dell’incidente ci ha pensato la stessa Rosa Perrotta attraverso delle Stories su Instagram. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata nei corridoi della struttura ospedaliera: “Siamo all’ospedale pediatrico perché Dodo, correndo, è scivolato e ha battuto la testa, gli è venuto un livido, un bozzo enorme, una cosa mostruosa. Quando è caduto aveva il cappello e solo sollevandolo ho potuto vedere. In ospedale abbiamo fatto tutti gli accertamenti, ora stiamo tornando a casa. Il bozzo gli resterà per un po’ di tempo, ma era una cosa mostruosa. Stavo per svenire quando l’ho visto”, ha dichiarato la compagna di Pietro Tartaglione.

Anche l’ex corteggiatore ha voluto dire la sua sull’accaduto: “Solo un grosso spavento. ha preso una brutta botta alla fronte, ha una pallina da ping pong in testa. I medici però ci hanno rassicurato che sta bene. Grazie per tutti i vostri messaggi”. (Continua dopo la foto)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono riappacificati

Dopo il grande spavento, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e il figlioletto Domenico sono tornati casa, dove il piccolo dovrà osservare 48 ore di osservazione. Nel frattempo, qualche giorno fa i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne, legati sentimentalmente da tre anni, hanno comunicato il riavvicinamento dopo la crisi delle ultime settimane.

I due stanno facendo il possibile per ritrovare quella serenità che era venuta meno ultimamente, come raccontato dagli stessi sui loro rispettivi account Instagram. Ora questo piccolo imprevisto ha rafforzato ancora di più il senso di famiglia.