Uomini e Donne, Arianna Cirrincione è incinta? Parla Andrea Cerioli

Uomini e Donne: Arianna Cirrincione è incinta?

Qualche giorno fa è stato l’anniversario della coppia uscita da Uomini e Donne formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Andrea aveva partecipato anni fa al Grande Fratello e poi a Uomini e Donne. Il percorso non andò bene (aveva appena perso la mamma) ma si fidanzò comunque con una sua corteggiatrice, Valentina Rapisarda. Dopo un paio di anni di relazione si sono lasciati e lui è tornato in tv. Prima come tentatore a Temptation Island Vip e poi di nuovo come tronista nel programma di Maria De Filippi.

Questa volta ha scelto molto prima del previsto perché ha avuto un colpo di fulmine con Arianna Cirrincione. Sono passati due anni dalla scelta, la coppia convive felicemente e da poco si sono dedicati entrambi dolci parole sui social.

Quello che ha scritto Andrea, però, ha indotto le persone a pensare che Arianna fosse incinta. Infatti, l’ex tronista ha scritto che ha “quasi tutto, manca una cosa e non vedo l’ora che arrivi”. Dopo ore di articoli, commenti e messaggi sulla gravidanza di Arianna, però, Andrea ha fatto chiarezza. Le cose non stanno così, il suo messaggio è stato frainteso.

Parla Andrea Cerioli: Arianna non è incinta

Dalla bellissima dedica d’amore che Andrea ha fatto alla sua Arianna in occasione del secondo anniversario della loro relazione nel web è scoppiato il caos. In tanti hanno capito che Arianna fosse già incinta e, forse, ad alimentare questa idea sono stati anche i commenti che parlavano di paternità come quello di Pietro Tartaglione. Tuttavia, non è così, Arianna non è incinta.

Poche ore dopo, visto il caos sui social, Andrea ha chiarito la situazione attraverso una sua Instagram Story. L’ex tronista ha detto che ci deve essere stato un “misunderstanding”, un fraintendimento. La sua fidanzata non è incinta, lui ha solamente detto che è una cosa che non vede l’ora che succeda. Ma anche la sua famiglia ha frainteso. Infatti, sono arrivate le congratulazioni dagli zii che abitano in America.

In ogni caso, il loro amore sta andando così bene che prima o poi, quando saranno entrambi pronti, questo succederà davvero. Che cosa ne pensate di questa coppia?