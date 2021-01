L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi vuole Karina Cascella tra i naufraghi, la risposta dell’opinionista

A breve ci sarà una nuova edizione del reality e la conduttrice ha pensato a Karina Cascella. Ma ecco che cosa ha risposto l’opinionista

L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi vuole Karina Cascella

Quando terminerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip e il Festival di Sanremo, quindi a marzo, partirà su Canale 5 una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality è stato abbandonato dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi e la stessa Mediaset aveva dei dubbi sul farlo tornare in onda. È stato, infatti, rimandato più volte, si pensava anche di cambiare location per via della pandemia, ma sembra che adesso la burrasca sia passata.

L’Isola dei Famosi tornerà capitanata da Ilary Blasi che da un po’ si era allontanata dal mondo della tv. Con lei, nel ruolo di inviato, Alvin. In queste settimane stanno uscendo molte indiscrezioni per quanto riguarda i concorrenti. La moglie di Francesco Totti, però, ha messo gli occhi su Karina Cascella, ormai nota opinionista del piccolo schermo. Ma ecco la sua risposta.

Karina Cascella: ‘Se avete un milione di euro…

Karina Cascella è intervenuta su Casa Chi, il nuovo format social, e ha ammesso di aver rifiutato, ancora una volta, L’Isola dei Famosi. Infatti, da anni Karina è richiesta nei reality ma lei ha sempre rifiutato. Ha ribadito che non riuscirebbe a stare lontana da sua figlia. Poi ha aggiunto: “Per farmi dire no ho detto: se avete un milione di euro accetto, ovviamente ero ironica“.

Tuttavia, accetterebbe molto volentieri di fare l’opinionista del reality, posto per il quale si è candidata più volte. Secondo lei potrebbe dare di più rispetto ad un Antonella Elia al GF Vip. Ricordiamo che ormai fa l’opinionista da anni in tv, prima a Uomini e Donne e poi nei programmi di Barbara D’Urso. Questa volta riuscirà nel suo intento? A voi piacerebbe vederla nel programma come opinionista?

Le ultime indiscrezioni

Da alcune settimane circolano nel web alcune indiscrezioni piuttosto interessanti su chi potrebbe partire per l’Honduras. Si parla di Asia Argento molto vicina alla firma del contratto. Così come Brando Giorgi.

In lista ci sarebbero anche Patrizia Rossetti e Jill Cooper. Poi sono stati fatti i nomi di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Cerioli, Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti. Quest’ultimo ha detto più volte che vorrebbe partecipare, magari per fare un percorso alla Raz Degan.