Amici 20: Arisa vuole annullare la sfida di Arianna, caos tra i concorrenti

L’insegnante di canto ha voluto fare una proposta alla redazione per salvare Arianna. Ma gli altri concorrenti non l’hanno presa bene.

Amici 20: Arisa vuole annullare la sfida di Arianna, caos in casa

Nel daytime di mercoledì 13 gennaio di Amici 20 Arisa ha fatto una richiesta alla produzione. Come sapete gli autori hanno trovato la casa in cui vivono i concorrenti in pessime condizioni settimane fa e per questo hanno dato ai ragazzi un provvedimento disciplinare: tre di loro dovevano andare in sfida. I ragazzi hanno individuato tre nomi: Rosa, Riccardo e Arianna. Rosa ha vinto la sfida, Riccardo, invece, è stato eliminato. Quella di Arianna è rimasta in sospeso perchè la cantante ha dovuto sostenere per altri motivi altre due sfide.

Ebbene, proprio per questo motivo Arisa ha chiesto alla produzione di annullare la sfida di Arianna. Secondo lei aveva già sostenuto abbastanza prove e, inoltre, quando ha pianto e ha detto di sentirsi in colpa per l’eliminazione di Kika ha dimostrato di aver capito che non si è comportata bene. L’insegnante ha proposto di farle fare le pulizie in alternativa. Questa richiesta, però, ha creato davvero molto scompiglio in casa tra i concorrenti.

I concorrenti si ribellano: Arianna troppo protetta?

Dopo il video del messaggio di Arisa, Leonardo è stato il primo ad alzarsi e andare nell’altra stanza dicendo: “Io me ne vado, mi viene da ridere“. Martina e Aka7even hanno subito detto che per loro non era giusto, mentre altri hanno pensato alla proposta di Arisa. In particolare Evandro ha evidenziato come il gruppo abbia sbagliato a fare quei tre nomi e per colpa di quella decisione sbagliata Riccardo non è più nella scuola.

Ad un tratto, però, da lezione è tornata Rosa che si è molto arrabbiata per questa vicenda: per rispetto a lei e Riccardo soprattutto, che adesso guarda il programma da casa, Arianna deve assolutamente fare quella sfida. Anche loro allora avrebbero potuto essere salvati e essere messi a fare le pulizie. Tra i concorrenti si è accesa una lunga discussione. La stessa Arianna ha detto: “Io la sfida la faccio, non ho problemi, ma se poi vinco e lo sfidante andrà contro qualcuno di voi allora riderò tantissimo“.

Questo ha creato altri malumori, soprattutto in Leonardo che non sopporta più Arianna da tempo trovandola falsa. Alla fine la maggioranza ha deciso per la sfida. Come andrà secondo voi?