Il Paradiso delle signore trama 18 gennaio 2021: Agnese spaventata da Giuseppe

Lunedì 18 gennaio comincia una nuova settimana per i protagonisti del Paradiso delle signore. In tale occasione, vedremo che in casa Amato ci sarà un clima davvero pesante da sopportare. Il motivo risiede essenzialmente nella presenza autoritaria e opprimente di Giuseppe.

Agnese non saprà più come fare per liberarsi dell’ingombro di suo marito, per tale ragione, arriverà a prendere una decisione che farà molto discutere. A casa di Vittorio, invece, Beatrice si troverà molto in difficoltà in quanto temerà di innamorarsi nuovamente di suo cognato.

Trama 18 gennaio: Agnese impaurita

Le anticipazioni della puntata del 18 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Agnese sarà sempre più in difficoltà con Armando dopo essere tornati dal viaggio in Sicilia. Il loro soggiorno, infatti, ha fatto sì che l’uomo tornasse ad esercitare il suo potere autoritario su sua moglie e questo solleverà non pochi malumori. Agnese si mostrerà particolarmente impaurita, sta di fatto che deciderà addirittura di non recarsi al lavoro. Questa decisione da parte della donna, però, non farà altro che indispettire ancora di più Salvatore.

Il giovane Amato, infatti, non tollererà più la prepotenza di suo padre e darà luogo ad una scenata molto forte. Gabriella, intanto, si prodigherà per aiutare la sarta ad uscire da questo impasse in cui sembra essere piombata. Lei e Salvo, infatti, lavoreranno fianco al fianco per riuscire a supportare la donna e sollevarle il morale. Questo avvicinamento tra i due si verrà a creare proprio in un momento in cui Cosimo sembrerà particolarmente assente.

Vittorio e Beatrice prendono una decisione al Paradiso delle signore

Gli impegni del giovane, infatti, lo spingeranno a trascurare un po’ la sua compagna. Tale atteggiamento, in questo particolare momento che sta vivendo la Rossi, ovviamente, non potrà che generare dei problemi. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 18 gennaio, vedremo anche che Rocco e Irene si avvicineranno sempre di più. A mettere i bastoni tra le ruote ai due ragazzi, però, ci penserà Maria, la quale è tornata da poco dalla Sicilia.

Vittorio e Beatrice, invece, si sentiranno sempre più in difficoltà. I due non riusciranno più ad ignorare quello che sentono e arriveranno a prendere una decisione. Specie Beatrice teme di innamorarsi nuovamente di suo cognato, per tale ragione, entrambi sceglieranno di non ripercorrere più il viale dei ricordi. I due tireranno un freno a tutta questa situazione e non parleranno più dei sentimenti che hanno provato reciprocamente.