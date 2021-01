Oroscopo 15 gennaio 2021: Ariete imperturbabili, Capricorno in cerca di nuovi stimoli

L’Oroscopo del 15 gennaio 2021 vede gli Ariete imperturbabili. I Sagittario saranno pervasi da una ventata di ottimismo. I Capricorno necessitano di nuovi stimoli

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite particolarmente tranquilli e sereni. Non lasciate che il vostro umore si comprometta per questioni futili. Ricordate che tutto parte dalla testa, pertanto, quanto più positivi saranno i vostri pensieri, tanto più corpo e mente ne gioveranno. Nel lavoro siate diplomatici.

Toro. In questo periodo siete facilmente impressionabili. Per tale ragione, potreste essere portati ad interpretare in modo negativo i giudizi altrui. In campo professionale, invece, siete sicuri di voi e questo vi darà una grande autorevolezza. Allo stesso tempo, però, non abusate del vostro potere.

Gemelli. La giornata odierna si prospetta particolarmente incentrata sulla riflessione e sull’analisi introspettiva. Scavando a fondo nella vostra mente e nel vostro cuore potreste scoprire cose che non credevate possibili. Allo stesso tempo, però, non distogliete l’attenzione dalla realtà.

Cancro. L’Oroscopo del 15 gennaio 2021 vi esorta ad aprire maggiormente la vostra mente e i vostri orizzonti. Spesso perdete di vista ciò che possedete e provate, invano, a ritrovare la serenità in cose che, in realtà non vi occorrono, o avete già. Apprezzate ciò che avete e questo gioverà allo spirito e alla mente.

Leone. I nati sotto questo segno non devono perdere la concentrazione e distrarsi dai propri obiettivi. Anche se le cose non vanno esattamente nella direzione che avevate sperato, questo non è sempre un male. In campo sentimentale, invece, è necessario schiarirvi i pensieri.

Vergine. Questi saranno giorni molto creativi e pieni di spirito d’iniziativa. Ad ogni modo, non lasciatevi scalfare da qualche piccolo intoppo o impedimento, è del tutto normale. In campo professionale vi sentite appagati, ma non siate troppo esigenti. In amore, invece, potreste essere portati a mettere in discussione un rapporto.

Previsioni 15 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se vi sentite confusi e persi, non abbiate paura. Ogni cosa si risolve, pertanto, non bisogna disperare. Spesso siete portati ad addossarvi colpe che, in realtà, non avete. Siate maggiormente in pace con voi stessi, solo in questo modo riuscirete ad instaurare rapporti duraturi anche con gli altri.

Scorpione. L’Oroscopo del 15 gennaio 2021 vi anticipa che questo sarà un periodo particolarmente soddisfacente dal punto di vista lavorativo. Godetevi le ricompense per i sacrifici fatti. In campo sentimentale, invece, il periodo potrebbe essere contraddistinto da qualche incomprensione, cercate di essere più flessibili.

Sagittario. In questo periodo vi sentite abbastanza ottimisti e fiduciosi verso le altre persone. Mantenete sempre un equilibrio e lasciatevi andare solo con le persone a cui tenete realmente. Evitate di riempirvi la bocca di progetti, ma cercate di fare qualcosa di concreto per realizzarli.

Capricorno. Venere è nel vostro segno e questo vuol dire una sola cosa: voglia di novità e cambiamenti. In questo periodo, infatti, siete molto irrequieti e tendete ad annoiarvi facilmente. Sia in campo professionale, sia sentimentale, avete bisogno di stimoli sempre nuovi, altrimenti siete propensi a mollare tutto.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno attraversando un momento in cui è particolarmente difficile avere pazienza. Siete desiderosi di raggiungere i vostri obiettivi e fareste di tutto pur di vedere i progetti realizzati. Non prendete decisioni di impulso, perché la fretta è cattiva consigliera.

Pesci. Come già anticipato nei giorni precedenti, questo è un momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Allo stesso tempo, però, dovete imparare ad amare un po’ di più voi stessi e a trascorrere del tempo in solitudine per apprezzare ancora di più la presenza di altre persone.