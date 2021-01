Giulia De Lellis ha avuto un incidente: “Ho sbattuto la testa così forte che… forse devo fare controlli” (FOTO)

La giornata non è cominciata nel migliore dei modi per Giulia De Lellis, in quanto l’influencer ha avuto un incidente. La ragazza si era appena svegliata e si stava accingendo a cominciare un’altra impegnativa e produttiva giornata.

Improvvisamente, però, è caduta ed ha sbattuto la testa in un modo, descritto da lei, molto violento. L’impatto è stato così forte al punto da impedire alla ragazza di portare a termine tutti gli impegni che aveva oggi. Vediamo, dunque, come sta.

L’incidente di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha avuto un incidente domestico poche ore fa. Attraverso delle Instagram Stories, la ragazza ha raccontato ai fan la triste vicenda ed ha spiegato di essersi fatta molto male. L’influencer si è alzata dal letto e, complice forse l’intontimento mattutino, è caduta sbattendo violentemente la testa. L’urto è stato descritto dalla protagonista come molto violento. Per tale motivo, le è stato consigliato di tenere da parte il cellulare e tutti i dispositivi elettronici per un po’ di tempo, in modo da capire come si evolva la situazione.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, dopo aver registrato questi video in cui ha informato i fan di questo imprevisto, si è dileguata dai social. Nelle ultime clip ha detto che si sentiva parecchio stordita, per tale ragione, ha ritenuto opportuno restare a riposo nell’attesa di capire se la botta possa aver causato qualche danno importante. In questo caso, infatti, la ragazza dovrebbe sottoporsi a ulteriori controlli per approfondire la cosa.

L’influencer costretta a rimandare i suoi impegni

Dalle clip registrate da Giulia De Lellis si è evinto chiaramente che l’incidente sia stato parecchio provante per la dama. La sua cera, infatti, non era certamente delle migliori, in quanto gli occhi erano parecchio assenti e anche la voce era molto provata. In queste ore, dunque, i fan sono in attesa di scoprire come si evolverà la giornata dell’influencer. Nelle IG Stories precedenti la caduta, Giulia aveva annunciato di avere molti impegni lavorativi che, tuttavia, dovrà rimandare.

Restando su questo tema, la De Lellis ha parlato anche della sua esperienza di Giorti ed è stata molto felice di comunicare a tutti i fan che è stato il programma più visto online. Questa è una grande soddisfazione per Giulia che, infatti, ha ammesso che si augura ci sia una nuova stagione quando si potrà tornare a festeggiare in totale libertà.