GF Vip Stefano Bettarini ci ricasca, nuova offesa alle donne: “La vita è stata crudele con te”

Personaggi famosi rispondono a tono agli haters

Da quando esistono i social network sia gente comune che personaggi famosi ogni giorno devono fare conto con i cosiddetti leoni da tastiera. Quest’ultimi si scagliano contro chiunque, spesso dietro a profili fake, solo per il piacere di farlo.

Ne sanno qualcosa i vip di casa nostra che di certo non risparmiano risposte a tono e frecciatine velenose su Instagram, Facebook e Twitter a chi li attacca senza un motivo valido. Di recente, in una rubrica de Il Giornale, sono state riportate le varie stoccate di personaggi famosi nei confronti degli haters, tra questi anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Stefano Bettarini.

Le risposte della Chiatti, Maionchi ed Arisa

Nella rubrica in questione si parte con l’attrice Laura Chiatti. “Hai bisogno di farti giudicare, è giusto, Instagram esiste per questo”, le ha scritto un hater sotto uno scatto della donna che mostra le sue gambe scoperte. “E mi pagano pure! Pensa che culo che ho!”, ha replicato la moglie di Marco Bocci. Nella lista c’è pure Mara Maionchi, che non è particolarmente attiva sui social, tuttavia quando lo è di certo non si morte la lingua.

“Sembrate la pubblicità di uno stoccafisso”, ha commentato un detrattore la sua foto con la collega di Italia’s Got Talent Federica Pellegrini. “Meglio che esserne uno”, ha risposto l’ex coach di X Factor. Ma anche Arisa non si nasconde dietro ad un dito quando vene offesa. “Nessuno può tagliare la tua strada. Asfaltati lungo il percorso della vita”. La replica della diretta interessata è immediatamente arrivata: “Asfaltati tu”.

Stefano Bettarini contro una donna

Ovviamente non poteva mancare Stefano Bettarini che ha ancora il dente avvelenato con il Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini per la sua squalifica nel reality show di Canale 5. Qunado una detrattrice gli ha risposto per le rime, l’ex marito di Simona Ventura ha replicato in modo offensivo: “Non meriti risposta!!! La vita è già stata abbastanza crudele con te”.

A concludere questa lista la pop star di casa nostra Laura Pausini, che di solito risponde con ironia proprio a tutti, “Necessito di qualcosa di largo e duro”, ha scritto un hater sotto un suo post. La replica della cantante è stata secca: “Beh, qui non lo troverai”.