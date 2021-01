Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: esterna “strana” per Davide e Chiara, segnalazione su Matteo

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, venerdì 15 gennaio, rivelano che l’attenzione si sposterà sui tronisti del trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto di molte vicende inerenti gli over, infatti, verrà dato spazio a loro.

Davide ha portato in esterna Chiara, con cui è stato benissimo, e questo farà reagire molto male Beatrice. Sophie, invece, è uscita con Matteo e Giorgio. Nella puntata deciderà di eliminare Antonio in modo da rimanere anche lei con soli due spasimanti.

Anticipazioni oggi: l’esterna tra Davide e Chiara

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che in studio arriveranno Jara e Nicola, una coppia nata sotto i riflettori del talk show un po’ di tempo fa. I due faranno un grande annuncio, ovvero, la loro seconda gravidanza. Dopo questa parentesi inerente gli over, però, l’attenzione si sposterà sui giovani. Davide è uscito con Chiara e i due hanno trascorso dei momenti molto romantici su una terrazza. La sintonia è stata così forte al punto che lui ha deciso di dedicarle una canzone.

I due indossano le cuffie ed ascoltano il brano. Il fatto strano, però, è che né il pubblico in studio né da casa riusciranno a comprendere quale sia la canzone in questione. Durante l’esterna, poi, Davide le ha confessato di fare molta fatica a non baciarla. Una volta tornata la linea allo studio, poi, Beatrice rimarrà molto male, specie perché il tronista l’ha lasciata a casa per la seconda volta.

Segnalazione su Matteo e eliminazione a Uomini e Donne

Davide, però, si difenderà dicendo che anche lui è arrabbiato in quanto, dopo la precedente puntata, lei ha subito preso il treno per Tornino senza restare a parlare con lui. Dopo il battibecco, Maria chiederà al tronista con chi vuole ballare, ma chiara si alzerà e andrà a sedere in quanto accuserà il giovane di aver parlato solo con Beatrice dopo la loro splendida esterna.

In merito a Sophie, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la dama è uscita con Matteo e Giorgio. Entrambe sono andate molto bene, ma in studio nascerà una polemica. La Codegoni, infatti, accuserà Matteo di essere venuta a conoscenza del fatto che la sua ex sia tornata a farsi sentire. Lui smentirà categoricamente e giurerà su sua nonna di aver interrotto tale relazione a febbraio. Dinanzi tali parole, la tronista gli crederà. Successivamente, poi, deciderà di eliminare Antonio.