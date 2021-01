Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 15 gennaio: Sophie elimina Antonio, Davide bacia Chiara

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È arrivata al termine la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 tornerà lo storico dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi che è tornato da qualche giorno in onda dopo la consueta pausa natalizia.

Intanto, i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la telenovela iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Davide si bacia più volte Chiara

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Davide ha portato in esterna Chiara. I due erano su una terrazza, il tronista le ha detto di star bene con lei e le ha dedicato una canzone. Purtroppo nessuno ha potuto ascoltare di che brano si trattasse perché entrambi avevano le cuffie. Poi ci sono stati più baci con la mascherina e il ragazzo ha confessato di fare molta fatica a non togliersela e darle un bacio vero. Beatrice rimarrà delusa, soprattutto perchè il giovane nonostante la volta scorsa sia andato a riprenderla non l’ha voluto fare un’esterna con lei.

Il tronista si era dispiaciuto perché la settimana scorsa la corteggiatrice fosse partita immediatamente per Torino. A quel punto lei si giustificherà dicendo in questi giorni ha sempre chiesto di lui. Ad un certo punto la De Filippi chiederà a Davide con chi vuol danzare, ma Chiara si alzerà per andare al posto ferita. Le due aspettano con impazienza la scelta che ad oggi non c’è ancora stata.

Sophie Codegoni elimina Antonio

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che Matteo ha iniziato la sua esterna salendo sulla scala che dà sulla finestra dell’hotel dove alloggia Sophie. Dopo essere scesi hanno corso un po’ su un’apetta. La tronista e il corteggiatore si sono baciati diversi volte sulla mascherina teneramente.

In trasmissione, la ragazza dira a Matteo di aver saputo che la sua ex fiamma si è rifatta avanti, lui però girerà sulla nonna che non è vero. Il giovane spiegherà che si son lasciati lo scorso febbraio e tre mesi dopo lui ha restituito i vestiti alla madre. La 18enne davanti a tale giuramento gli crederà. Poi Antonio prenderà parola e lei lo eliminerà. Lui si dirà molto dispiaciuto e la Codegoni rimarrà con due soli corteggiatori.