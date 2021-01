GF Vip, Mila Suarez affonda Mario Ermito: “Bello, ma sotto le coperte tutto fumo e niente arrosto”

Mila Suarez ha avuto un flirt con Mario Ermito

Stando alle foto pubblicate tempo fa, Mila Suarez e Mario Ermito pare abbiano avuto un breve flirt. Ovviamente ormai si tratta di una storia morta e sepolta e i due hanno intrapreso nuove relazioni. Ma nelle ultime ore, la super modella ed ex compagna di Alex Belli ha sganciato una bomba mediatica sull’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

La ragazza ha scatenato una serie di polemiche sul web e di certo arriverà la replica da parte del diretto interessato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e gli altri rumors sull’attore.

La modella svela degli imbarazzanti retroscena sull’ex gieffino

Intervistata esclusivamente dal noto portale di Libero, Mila Suarez riferendosi alla sua ex fiamma Mario Ermito, ha detto: “Alla fine Mario è bello, ma non balla”. A quel punto il giornalista ha approfittato della situazione per chiedere alla modella qualcosa in più sull’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Lei non se lo è fatta dire due volte, affermando: “Tutto fumo, niente arrosto sotto le coperte”.

Una rivelazione choc, come direbbe Barbara D’Urso, che sicuramente non farà piacere al diretto interessato. Come accennato prima, pare che circa un anno fa lui e l’ex compagna di Alex Belli stavano insieme e la loro storia andava a gonfie vele ma poi qualcosa si è spezzato.

Cosa c’è realmente tra Mario Ermito e Giacomo Urtis? Il rumor

Ma come tutte le favole, anche quella di Mario Ermito e Mila Suarez si è consumata nel giro di pochissimo tempo. E ora, a distanza di tempo, volano gli stracci da parte della modella. E se quest’ultima apre dei cassetti i segreti della vita privata dell’attore, l’ex gieffino sembra che abbia stretto un rapporto d’amicizia speciale con un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis. Tutto sarebbe nato nella casa più spiata d’Italia?

A quanto pare no, stando ad una fonte ben informata. “Sono amici da tanto tempo e adesso Urtis è pronto a ospitarlo nella sua casa romana”, ha concluso un informatore segreto. Al momento non è arrivata nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Arriverà nelle prossime ore? Staremo a vedere.