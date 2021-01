Tommaso Zorzi sta male, attacco di ansia perché capisce che il GF Vip non finirà l’8 febbraio: “Non si può dai…” (VIDEO)

Tommaso Zorzi in crisi: il motivo

Senza ombra di dubbio la quinta edizione del Grande Fratello Vip entrerà nella storia per la sua durata: settembre fino alla fine di febbraio. Tutti i concorrenti che sono lì dentro da quattro mesi stanno entrando in crisi e ovviamente sono anche sfiniti. Ad esempio, giovedì pomeriggio Tommaso Zorzi si è avvicinato a Samantha De Grenet dicendole che ormai conta i giorni che lo separano dalla finale, perché non ce la fa più a rimanere nella casa più spiata d’Italia.

Ma non è finita qui, il rampollo meneghino ha aggiunto anche che non accetterebbe di restare nemmeno una settimana in più nel reality show di Canale 5 quando la soubrette romana gli ha comunicato che potrebbero prolungare la trasmissione di una o massimo due settimane. A tale informazione il 25enne milanese è andato nel panico.

Le parole di Samantha fanno andare nel pallone Zorzi

Dopo le dichiarazioni di Samantha De Grenet al Grane Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è andato nel pallone. A quel punto il 25enne meneghino è sbottato così: “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire”.

Quindi è intervenuta la sua cara amica Stefania Orlando che ha provato in tutti i modi di tranquillizzare il rampollo. La bionda conduttrice gli ha detto che restare qualche giorno in più non cambierebbe nulla, ma il gieffino non è sembrato per nulla convinto e si è recato in confessionale a chiedere spiegazioni agli autori del reality show Mediaset. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi si sfoga con Zelletta e la Orlando

Dopo aver parlato con loro in confessionale, Tommaso Zorzi è tornato nella sua camera mostrandosi più abbattuto di prima. Trovandosi davanti l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e Stefania Orlando si è sfogato nuovamente.

“Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”, ha concluso l’influencer milanese. Non oso pensare che reazione avrà appena Alfonso Signorini gli comunicherà che il GF Vip 5 finirà ufficialmente venerdì 26 febbraio 2021.