Karina Cascella dice no all’Isola e apre al GF Vip: “Sarei una perfetta concorrente, se mi chiamano ci penserò”

Karina Cascella dice no all’Isola dei Famosi

Al termine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo due anni di stop ripartirà una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Il reality show si svolgerà nuovamente in Honduras e alla guida ci sarà Ilary Blasi piuttosto che Alessia Marcuzzi. Tra i vari personaggi famosi che sono stati contattati anche Karina Cascella, che a Giornalettismo ha svelato di aver detto di no alla produzione.

Intervenuta a Casa Chi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che se non la vedremo mai in un isola deserta, non è detto invece che non possa essere una nuova gieffina. “Come ho già detto, non farò L’Isola, ho dovuto dire di no. Non riuscirei ad allontanarmi troppo da mia figlia. Se mi offrissero il GF Vip l’anno prossimo? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. Se mi chiamano ci penserò, ma la percentuale è bassa“, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso.

L’ex corteggiatrice vuole fare l’opinionista del GF o L’Isola

Nel corso della lunga intervista a Casa Chi, Karina Cascella è tornata a candidarsi come possibile opinionista del Grande Fratello oppure de L’Isola dei Famosi. “Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piace nemmeno Pupo. Che faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute. Poi l’Elia… ragazzi davvero? Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta“, ha asserito l’ex fiamma di Salvatore Angelucci.

Valerio Palmeri ha detto all’influencer: “Antonella si è conquistata quella poltrona facendo la concorrente. Perché è un ruolo comodo quello dell’opinionista. C’è un prezzo da pagare. Tu perché non vuoi correre il rischio?“.

Karina Cascella apre al GF Vip

Karina Cascella a tali parole ha risposto che potrebbe valutare una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, ma al momento non c’è nulla di certo. “Non mi sono candidata a fare il GF, ma ripeto che rispetto a L’Isola è un pensiero in più. Comunque io corro i rischi, ad esempio ho fatto La Talpa e l’ho vinta. Poi so che sarei una perfetta concorrente di reality, quindi capisco la scelta degli autori di contattarmi”.

L’opinionista ha detto anche che lei farebbe esplodere delle dinamiche interessanti, litigherebbe anche con le piante. “Però io devo essere sicura di fare una scelta del genere. Quindi se per il GF posso pensarci, per L’Isola no. Ora vi svelo una chicca. Al telefono ho parlato proprio con il ‘signor Isola’ che mi ha detto ‘cosa possiamo fare per convincerti?’. Io ridendo ho detto ‘avete 1 milione di €?’”, ha concluso la Cascella.