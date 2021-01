Salvo Veneziano fa allusioni sulla Gregoraci e la squalifica di Bettarini: “Una telefonata e lo facciamo fuori” (VIDEO)

Salvo Veneziano tuona contro Elisabetta Gregoraci

Nelle ultime ore qualcuno si è posto una domanda: Elisabetta Gregoraci c’entra qualcosa con la squalifica di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5? Ricordiamo che lo sportivo, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, è stato mandato via per una presunta bestemmia. Di recente ne ha parlato anche l’ex gieffino Salvo Veneziano attraverso una diretta Instagram con il noto paparazzo Maurizio Sorge.

La bomba del pizzaiolo siculo sul GF Vip 5

In una live su Ig, Salvo Veneziano che conosce benissimo il Grande Fratello ha detto che della storia di Stefano ed Elisabetta ormai lo sanno tutti. Secondo il pizzaiolo siciliano hanno fatto entrare Bettarini nella casa di Cinecittà per far nascere dinamiche su questa storia.

“Quando è entrato in casa ho visto Elisabetta che gli si è avvicinata e gli ha detto ‘mi raccomando non dire niente’ e lui ha risposto ‘ma io non devo dire niente’. Anche se il problema è: chi c’è dietro Elisabetta? Stiamo parlando di un colosso che è molto amico di Berlusconi e di tutti questi personaggi belli forti. Non è che stiamo parlando di nessuno. Quindi, secondo me, nella mia piccola opinione basta una telefonata e facciamo fuori Bettarini. Capito?”, ha tuonato l’ex concorrente della prima edizione Nip e della quarta Vip.

Le dichiarazioni di Sorge su Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci

Altro che opinione, quella sganciata da Salvo Veneziano è una vera e propria bomba mediatica che certamente scatenerà una serie di polemiche. In più, la bella Elisabetta Gregoraci darà presto tutto il materiale in mano al suo avvocato Marcello, menzionato in diretta nella puntata del GF Vip 5 di lunedì dallo stesso Alfonso Signorini.

Nel frattempo, il presunto flirt tra la soubrette calabrese e Stefano Bettarini è stato confermato anche dal fotografo Maurizio Sorge. “Noi paparazzi di Roma ne sappiamo tanto di questa storia. Via Frattina, ristoranti dove sono stati beccati.. Come mai hanno messo Stefano nella casa, chi volevano mettere in difficoltà?”, ha concluso l’uomo su Instagram. Ecco il video che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: