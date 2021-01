Can Yaman e Diletta Leotta, l’attore interviene sul flirt: la sua risposta solleva un polverone (FOTO)

Ad occupare la maggior parte delle pagine di gossip di questo periodo c’è, sicuramente, il flirt che pare sia nato tra Diletta Leotta e Can Yaman. A diffondere il gossip è stato Alfonso Signorini, attraverso il suo magazine Chi.

I diretti interessati, però, almeno per il momento, si sono mostrati parecchio reticenti sulla questione, pertanto, i fan sono curiosi di sapere cosa ci sia di vero in tutto questo. Inaspettatamente, però, in queste ore, l’attore turco ha deciso di rompere il silenzio. Vediamo cosa ha dichiarato.

L’intervento di Can Yaman

Can Yaman ha deciso di intervenire in merito ai rumors inerenti la presunta relazione nata con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Il protagonista ha pubblicato una Instagram Storie davvero pungente in cui ha scritto: “Sono fatti miei. Punto“. Il commento in questione è stato accompagnato anche dall’emoticon del personaggio che zittisce. Con tale intervento, dunque, l’attore ha voluto mettere a tacere tutte quelle persone che in questo periodo stanno commentando la sua vita sentimentale.

Yaman, infatti, è sempre stato molto restio a parlare in pubblico delle sue vicende personali. Anche in occasioni precedenti, quando il suo nome fu accostato all’attrice che in Daydreamer Le ali del sogno interpreta il ruolo di Sanem, il giovane diede luogo a pesanti sfoghi volti ad insabbiare tutta la vicenda. Ad ogni modo, il fatto che non abbia smentito le voci lascia presumere che, in realtà, tra i due ci sia qualcosa eccome. (Continua dopo la foto)

I commenti di Diletta Leotta

Molti utenti del web, però, non hanno affatto gradito l’intervento di Can Yaman in merito al flirt con Diletta Leotta. Specie l’influencer Deianira Marzano ha accusato l’attore di essere un po’ troppo acido. Inoltre, lo ha esortato a cambiare mestiere se non vuole che la gente parli di lui e della sua vita. Nel frattempo, però, se Can sembra piuttosto infastidito da tutta questa situazione, Diletta sta dando molte più soddisfazioni.

La giornalista, infatti, sta pubblicando una serie di contenuti sui social molto romantici volti a lasciar intendere che la sua vita sentimentale si stia tingendo di rosso. Sul suo profilo Instagram, infatti, non mancano mazzi di fiori, tramonti romantici e molto altro. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la cosa tra i due protagonisti.