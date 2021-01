GF Vip, bomba su Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci: le pesanti insinuazioni di un ex gieffino

Un ex gieffino ha fatto pesanti insinuazioni sulla squalifica di Stefano Bettarini e la sua storia con Elisabetta Gregoraci. Ecco che cosa è successo

GF Vip: ancora dubbi sulla squalifica di Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è tornato come concorrente al Grande Fratello Vip ma appena dopo tre giorni la produzione ha deciso di squalificarlo. Mentre stava parlando con i suoi compagni di avventura si è lasciato scappare un’espressione toscana che è stata considerata una bestemmia. Inizialmente Bettarini si è scusato e ha accettato la decisione del programma ma appena ha ripreso confidenza con la realtà si è scagliato pesantemente contro il GF Vip.

Secondo l’ex calciatore è stato vittima di un “gioco al rialzo dello share” perchè ha usato un’espressione colorita ma non una bestemmia. Altri concorrenti hanno detto molto peggio e non sono stati squalificati.

Poi, in una recente intervista, ha anche detto che secondo lui c’è stato qualcuno che ha spinto per la sua eliminazione perchè non voleva che si raccontasse una sua storia con una concorrente. Questi dubbi e queste insinuazioni non si sono placate, ma anzi continuano ad emergere. Ecco che cosa è stato detto in queste ore.

Salvo Veneziano e Maurizio Sorge: insinuazioni su Bettarini e Gregoraci

Poche ore fa c’è stata una diretta Instagram tra Salvo Veneziano e Maurizio Sorge. L’ex gieffino (anche lui squalificato) e il paparazzo si sono lasciati andare nel commentare la vicenda di Stefano Bettarini. Salvo, in particolare, ha detto che ormai tutti sanno che lui ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto una storia. Tanto che lei lo ha accolto in Casa dicendo: “Non devi dire niente”.

“Ma chi c’è dietro ad Elisabetta Gregoraci? Stiamo parlando di un colosso, amico di Berlusconi, non stiamo parlando di nessuno. Quindi, secondo me è bastata una telefonata ed è stato fatto fuori Bettarini“, ha detto Salvo. Sorge ha confermato che la storia tra i due c’è stata con tanto di paparazzate a quel tempo nei ristoranti di Roma dai paparazzi della città. Per il resto sono solo insinuazioni o qualcosa di vero c’è? Voi che cosa ne pensate?

Ricordiamo che nel frattempo Stefano Bettarini continua ad attaccare il GF Vip e pare abbia fatto causa alla produzione. Elisabetta Gregoraci non ha replicato in alcun modo a queste voci.